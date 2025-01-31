Новый дорожный знак "гриб и две молнии": о чем предупреждает

Вы узнаете:
- Что символизирует новый дорожный знак "гриб и две молнии"
- Где обычно устанавливают такой знак
Дорожный знак "гриб и две молнии" не встречается в Украине, но у водителей могут возникнуть трудности во время путешествий за границей. Главред выяснил, что означает этот интересный символ на дорогах.
Необычный знак с грибом и молниями можно увидеть на дорогах в Японии, пишет портал Твоя Машина.
Несмотря на его специфический внешний вид, он не имеет отношения к атомной угрозе или экологическим предупреждениям. Этот символ является элементом японской системы знаков, связанный с безопасностью на дорогах.
Известно, что молнии символизируют звуковые волны, а гриб - это так называемый клаксон. Таким образом дорожный знак на небесно-синем фоне требует от водителей подачи звукового сигнала в определенных местах.
Знак "гриб и две молнии" устанавливают на отдельных участках дороги, где есть ограниченная видимость. Среди них:
- узкие участки дорог;
- крутые повороты на горных трассах;
- въезды в туннели;
- места с недостаточной видимостью для предотвращения столкновений.
Если водитель видит дорожный знак с грибом и молнией, тогда ему стоит использовать звуковой сигнал для предупреждения других участников движения о своем приближении, особенно пешеходов или водителей встречного транспорта.
Интересный факт: в Японии водители подают сигналы только в целях безопасности, а не для выражения недовольства.
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