Вместо красного ободка: в Украине появился новый зеленый дорожный знак

Вы узнаете:
- Что означает дорожный знак с зеленым ободком
- Где его обычно устанавливают
Поскольку правила дорожного движения постоянно меняются, водителям приходится привыкать к новым нормам. Главред со ссылкой на портал Твоя Машина пишет, что в Украине появился новый дорожный знак с зеленым ободком.
Стоит сразу же отметить, что этот дорожный знак пока что не имеет официальной кодификации в ПДД.
Наиболее похожим по смыслу является знак 5.33, который изображает синий прямоугольник с указанием рекомендуемой скорости для транспорта. Зеленый знак имеет также рекомендательный характер.
Зеленый ободок на знаках круглой конфигурации запрета уже можно увидеть не только в Украине, но и в некоторых европейских странах.
Известно, что новый знак с зеленым ободком не заменяет красный, а указывает на рекомендацию по оптимальной скорости для поддержания безопасности на участке дороги.
Обычно его устанавливают возле школ или детских садов, чтобы повысить безопасность в этих зонах.
Если же впервые вы увидели дорожный знак во время поездки не стоит паниковать, лучше сосредоточиться и придерживаться рекомендаций, чтобы обезопасить себя и окружающих на дороге.
Другие новости:
- Знают не все водители: что означает значок "фонтан" на панели приборов авто
- Важнее, чем кажется: 5 инструментов, которые всегда должны быть в авто
- Зачем водители проветривают салон авто даже зимой: причину знают не все
Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред