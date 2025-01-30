Вместо красного ободка: в Украине появился новый зеленый дорожный знак

Зеленый ободок на знаках круглой конфигурации запрета уже можно увидеть не только в Украине, но и в некоторых европейских странах.

https://glavred.info/auto/vmesto-krasnogo-obodka-v-ukraine-poyavilsya-novyy-zelenyy-dorozhnyy-znak-10635131.html Ссылка скопирована

В Украине появился новый дорожный знак / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Auto24.com

Вы узнаете:

Что означает дорожный знак с зеленым ободком

Где его обычно устанавливают

Поскольку правила дорожного движения постоянно меняются, водителям приходится привыкать к новым нормам. Главред со ссылкой на портал Твоя Машина пишет, что в Украине появился новый дорожный знак с зеленым ободком.

Стоит сразу же отметить, что этот дорожный знак пока что не имеет официальной кодификации в ПДД.

видео дня

Наиболее похожим по смыслу является знак 5.33, который изображает синий прямоугольник с указанием рекомендуемой скорости для транспорта. Зеленый знак имеет также рекомендательный характер.

Зеленый ободок на знаках круглой конфигурации запрета уже можно увидеть не только в Украине, но и в некоторых европейских странах.

Известно, что новый знак с зеленым ободком не заменяет красный, а указывает на рекомендацию по оптимальной скорости для поддержания безопасности на участке дороги.

Обычно его устанавливают возле школ или детских садов, чтобы повысить безопасность в этих зонах.

Если же впервые вы увидели дорожный знак во время поездки не стоит паниковать, лучше сосредоточиться и придерживаться рекомендаций, чтобы обезопасить себя и окружающих на дороге.

Другие новости:

Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред