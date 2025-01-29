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На дорогах появился новый знак: что означает "песчаный цветок"

Руслана Заклинская
29 января 2025, 17:11
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Новый дорожный знак имеет важное экологическое значение.
На дорогах появился новый знак: что означает 'песчаный цветок'
Что означает дорожный знак с "песчаным цветком" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikimedia.org

Вы узнаете:

  • Что означает дорожный знак "песчаный цветок на белом фоне"
  • Где устанавливают этот знак
  • Как действовать водителям

Водители, путешествующие по Франции, могут заметить новый дорожный знак - "песчаный цветок на белом фоне". Знак призван привлечь внимание к важности охраны окружающей среды.

Главред узнал о новом дорожном знаке.

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Этот дорожный знак недавно появился на дорогах Франции. Его размещают вблизи природных заповедников и территорий, которые находятся под охраной, пишет издание Lʼautomobiliste.

"Знак недавно включили в Правила дорожного движения. Он выделяется своим четким сообщением: управляйте автомобилем, уважая окружающую среду. Стратегически размещен вблизи природных заповедников или заповедных территорий, он играет ключевую роль в сохранении местного биоразнообразия", - говорится в сообщении.

Основная задача знака - призыв к водителям соблюдать осторожное отношение к природе, уменьшить скорость движения, снизить уровень шума и не выбрасывать мусор из окна. Этот шаг местные власти сделали для защиты флоры и фауны, а также для снижения риска наезда на животных, обитающих в заповедниках.

Водители, путешествующие во Францию, должны быть знакомы с этим знаком и следовать указаниям, чтобы способствовать сохранению природной среды.

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Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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