На дорогах появился новый знак: что означает 'песчаный цветок'

Вы узнаете:
- Что означает дорожный знак "песчаный цветок на белом фоне"
- Где устанавливают этот знак
- Как действовать водителям
Водители, путешествующие по Франции, могут заметить новый дорожный знак - "песчаный цветок на белом фоне". Знак призван привлечь внимание к важности охраны окружающей среды.
Главред узнал о новом дорожном знаке.
Этот дорожный знак недавно появился на дорогах Франции. Его размещают вблизи природных заповедников и территорий, которые находятся под охраной, пишет издание Lʼautomobiliste.
"Знак недавно включили в Правила дорожного движения. Он выделяется своим четким сообщением: управляйте автомобилем, уважая окружающую среду. Стратегически размещен вблизи природных заповедников или заповедных территорий, он играет ключевую роль в сохранении местного биоразнообразия", - говорится в сообщении.
Основная задача знака - призыв к водителям соблюдать осторожное отношение к природе, уменьшить скорость движения, снизить уровень шума и не выбрасывать мусор из окна. Этот шаг местные власти сделали для защиты флоры и фауны, а также для снижения риска наезда на животных, обитающих в заповедниках.
Водители, путешествующие во Францию, должны быть знакомы с этим знаком и следовать указаниям, чтобы способствовать сохранению природной среды.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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