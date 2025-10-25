Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топлива

Вы узнаете:
- Какой срок годности бензина
- Как его правильно хранить
Украинские водители часто хотят иметь запас горючего "на черный день". Однако, во время хранения горючего в канистре оно не становится лучше, а наоборот - портится.
Главред решил разобраться, стоит ли делать запасы бензина в канистре.
Сколько можно хранить бензин в канистре
Автор канала Авто Тема рассказал, что бензин можно хранить до года, но это при условии, если он стоит в герметичной металлической канистре, подальше от солнца и тепла.
Он добавил, что оптимальная температура хранения - от +10 до +20 градусов. Если температура выше или ниже, то срок хранения сокращается вдвое.
Что произойдет с бензином, если он будет долго стоять
Отмечается, если горючее долго стоит в канистре, то на дне может появиться осадок, который плохо влияет на автомобиль.
Также бензин может расслоиться. Смешать его простым взбалтыванием не получится, поэтому придется добавлять специальные присадки.
Как определить, что бензин просроченный
Горючее, у которого вышел срок хранения, становится темным или коричневым. Такой бензин использовать нельзя, ведь он отличается повышенной детонацией и может повредить топливную систему автомобиля.
Как хранить топливо в канистрах длительное время - видео:
Читайте также:
- Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров
- Водители смущены: на дорогах устанавливают странный желтый знак с кругом
- В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось
Об источнике: канал Авто Тема на YouTube
YouTube- канал АвтоТема - это канал, в котором автор рассказывает главные новости об автомобилях, правила, штрафы, ПДД и нюансы для водителей в доступном формате.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред