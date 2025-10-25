Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топлива

Оказывается, хранить бензин можно только в специальных условиях.

Реальный срок годности топлива

Украинские водители часто хотят иметь запас горючего "на черный день". Однако, во время хранения горючего в канистре оно не становится лучше, а наоборот - портится.

Главред решил разобраться, стоит ли делать запасы бензина в канистре.

Сколько можно хранить бензин в канистре

Автор канала Авто Тема рассказал, что бензин можно хранить до года, но это при условии, если он стоит в герметичной металлической канистре, подальше от солнца и тепла.

Он добавил, что оптимальная температура хранения - от +10 до +20 градусов. Если температура выше или ниже, то срок хранения сокращается вдвое.

Бензин / Инфографика: Главред

Что произойдет с бензином, если он будет долго стоять

Отмечается, если горючее долго стоит в канистре, то на дне может появиться осадок, который плохо влияет на автомобиль.

Также бензин может расслоиться. Смешать его простым взбалтыванием не получится, поэтому придется добавлять специальные присадки.

Как определить, что бензин просроченный

Горючее, у которого вышел срок хранения, становится темным или коричневым. Такой бензин использовать нельзя, ведь он отличается повышенной детонацией и может повредить топливную систему автомобиля.

Как хранить топливо в канистрах длительное время - видео:

