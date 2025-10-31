Штраф за лобовое стекло: что в авто может привлечь внимание полиции

Какие аксессуары в машине запрещены законом и как избежать наказания от полиции.

https://glavred.info/auto/shtraf-za-lobovoe-steklo-chto-v-avto-mozhet-privlech-vnimanie-policii-10711052.html Ссылка скопирована

Какие привычные украшения в салоне авто могут перекрыть обзор и стать причиной штрафа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какие вещи в салоне могут стать причиной штрафа

Где безопасно размещать видеорегистратор и ароматизатор

Что говорят инструктор и юрист о правилах для водителей

Украинские водители часто украшают салон своих авто ароматизаторами, подвесками или брелоками, не задумываясь, что даже мелочь может стать причиной штрафа, пишет "Твоя Машина".

Главред решил рассказать, какие именно предметы запрещено размещать и какую ответственность предусматривает закон.

видео дня

Что говорит закон

Согласно пункту 2.3 Правил дорожного движения, водитель обязан иметь достаточный обзор дороги. А часть 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает за это нарушение штраф в размере 510 гривен.

Как пояснил инструктор автошколы, даже маленький предмет в поле зрения может негативно повлиять на реакцию водителя.

"Многие вешают ароматизатор или брелок, не думая, что даже небольшая вещь в зоне обзора меняет восприятие расстояния. Это особенно опасно во время поворотов или при ослеплении встречными фарами", - отмечает эксперт.

Какие предметы под запретом

Под запрет попадают наклейки, подвески, держатели для смартфонов, видеорегистраторы на присосках, игрушки и сувениры, если они размещены в зоне, которую очищают дворники. Исключение составляют лишь документы или отметки, предусмотренные законом - например, страховка или пропуск.

Юрист по административному праву уточняет, что решение о нарушении принимает патрульный на месте.

"Полицейский ориентируется на то, перекрывает ли предмет обзор. Если да - штраф или предупреждение неизбежны", - объясняет она.

Как избежать штрафа

Специалисты советуют крепить аксессуары сбоку, возле передней стойки или на приборной панели, но не выше уровня глаз. Видеорегистратор лучше устанавливать за зеркалом заднего вида, чтобы он не закрывал обзор дороги.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред