Сахар в бензобаке: механик раскрыл всю правду о "сладкой диверсии"

Эксперт рассказал, что на самом деле произойдет с авто, если кто-то насыплет сахар в бензобак.

Современные авто почти не поддаются "сладкой диверсии" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как "сладкая месть" выглядит в реальности

Почему сахар не может разрушить мотор

Что делать водителю, если фильтр забился сахарной смесью

Слухи о "сладкой мести" среди водителей существуют десятилетиями: мол, насыпать сахар в бензобак - и двигатель сломается.

Главред решил выяснить, что из этого правда, а что - городской миф.

Как пишет "Твоя Машина", автомеханики уверяют: никакого взрыва или плавления двигателя после "сахарного нападения" не будет.

"Сахар не растворяется в бензине. Это простая химия из учебника", - объясняет эксперт.

На самом деле кристаллы оседают на дне бака и не вредят мотору, пока топливо не будет заменено.

Однако небольшой риск существует. Если в баке есть конденсат - вода, накапливающаяся при перепадах температур, - сахар может раствориться и образовать липкую жидкость. Она способна забить топливный фильтр.

"Мотор начинает троить, насос работает с перегрузкой. Но до цилиндров эта жидкость не доходит", - добавляет механик.

Самое серьезное, что может случиться - это засорение топливной системы. Водитель заметит, что двигатель глохнет или теряет мощность. В таких случаях требуется замена фильтра, промывка бака и слив старого топлива. Стоимость услуг в любом сервисе умеренная, и двигатель при этом остается целым.

Специалисты отмечают: на современных авто "сладкая диверсия" почти невозможна. Лючок бака оборудован замком, а горловина - специальным клапаном, который не пропускает посторонние предметы. Поэтому угроза быстрого выхода двигателя из строя - больше городская легенда, чем реальность.

