Что означают проблесковые маячки полиции - три важных сигнала для водителей

Что означают сигналы спецогней на полицейских авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Что означает синий маячок полиции на дороге

О чем сигнализирует красный маячок

Что означает одновременное использование синего и красного маячков

Полиция на дорогах всегда привлекает внимание, особенно когда включает проблесковые маячки. Синие, красные или их комбинации могут вызвать недоумение или даже панику у водителей. Главред узнал, что на самом деле означает каждый сигнал и как правильно реагировать, чтобы не нарушить правила и не создать опасности на дороге.

Что означает синий маячок полиции

Как пояснили в автошколе "Сириус", синий маячок чаще всего используется для патрулирования или сопровождения. Он сигнализирует водителям о присутствии полиции на дороге, но не всегда требует остановки.

Полиция может наблюдать за трафиком, проверять порядок или сопровождать другой автомобиль. То есть синий маячок - это знак осторожности, а не повод для паники.

Что означает красный маячок

Красный маячок - это сигнал к остановке. Если полиция включила красный световой сигнал, это означает, что водителя хотят остановить или перекрыть движение на определенном участке дороги.

В таком случае сбавьте скорость и осторожно остановитесь в безопасном месте. Полиция может проводить проверку документов, реагировать на нарушения или контролировать дорожную обстановку.

Смотрите видео о том, что означают маячки полиции:

Что означает комбинация синего и красного маячков

Когда полиция использует одновременно синий и красный маячки, это сигнал об экстренной ситуации. Такие комбинации указывают на преследование нарушителя или на необходимость быстрого прибытия на вызов.

Водителям следует предоставить приоритет, не создавать помех и внимательно следить за дорогой, чтобы не мешать служебному авто.

Если к маячкам добавляется сирена, это сигнал о чрезвычайной ситуации. В таком случае водитель должен немедленно уступить дорогу полиции.

