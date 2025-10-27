Укр
Читать на украинском
Что означают проблесковые маячки полиции - три важных сигнала для водителей

Руслана Заклинская
27 октября 2025, 18:48
Неправильная реакция на проблесковые маячки полиции может стать причиной аварии или штрафа.
Что означают сигналы спецогней на полицейских авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Что означает синий маячок полиции на дороге
  • О чем сигнализирует красный маячок
  • Что означает одновременное использование синего и красного маячков

Полиция на дорогах всегда привлекает внимание, особенно когда включает проблесковые маячки. Синие, красные или их комбинации могут вызвать недоумение или даже панику у водителей. Главред узнал, что на самом деле означает каждый сигнал и как правильно реагировать, чтобы не нарушить правила и не создать опасности на дороге.

Что означает синий маячок полиции

Как пояснили в автошколе "Сириус", синий маячок чаще всего используется для патрулирования или сопровождения. Он сигнализирует водителям о присутствии полиции на дороге, но не всегда требует остановки.

Полиция может наблюдать за трафиком, проверять порядок или сопровождать другой автомобиль. То есть синий маячок - это знак осторожности, а не повод для паники.

Что означает красный маячок

Красный маячок - это сигнал к остановке. Если полиция включила красный световой сигнал, это означает, что водителя хотят остановить или перекрыть движение на определенном участке дороги.

В таком случае сбавьте скорость и осторожно остановитесь в безопасном месте. Полиция может проводить проверку документов, реагировать на нарушения или контролировать дорожную обстановку.

Смотрите видео о том, что означают маячки полиции:

@avtoshkola_sap.dp.ua ? Что означают проблесковые маячки полиции? ? ? Синий - патрулирование или сопровождение, не останавливайся. ? Красный - останавливайся немедленно! ?? Синий + красный - экстренная ситуация, не мешай полиции! И если маячки и сирена - давай дорогу! ? #пдд#полиция#маячки#безопасность#авто#автошкола#обучениевождению♬ оригинальный звук - Автошкола Сириус авто плюс

Что означает комбинация синего и красного маячков

Когда полиция использует одновременно синий и красный маячки, это сигнал об экстренной ситуации. Такие комбинации указывают на преследование нарушителя или на необходимость быстрого прибытия на вызов.

Водителям следует предоставить приоритет, не создавать помех и внимательно следить за дорогой, чтобы не мешать служебному авто.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Если к маячкам добавляется сирена, это сигнал о чрезвычайной ситуации. В таком случае водитель должен немедленно уступить дорогу полиции.

Об источнике: Автошкола Сириус

Автошкола Сириус авто плюс - это современное учебное заведение, специализирующееся на подготовке водителей различных категорий в Днепре. Основная цель школы - обеспечить качественное обучение по теории правил дорожного движения и практических навыков вождения, чтобы каждый выпускник чувствовал себя уверенно за рулем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто полиция правила дорожного движения автомобили
