Дополнительные начисления к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку

Алексей Тесля
8 ноября 2025, 23:45
В Украине действует государственная программа поддержки пожилых людей.
В Украине часть пенсионеров может уже вскоре получать повышенные выплаты.

Некоторые пенсионеры имеют право на дополнительную прибавку почти в тысячу гривен, что предусмотрено соответствующим законодательством.

Кто может получить тысячу гривен к пенсии

В Украине действует государственная программа поддержки пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан".

Такие пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии около тысячи гривен, что помогает покрывать базовые расходы на уход и бытовые нужды.

Надбавку могут получить одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Такая потребность должна быть подтверждена медицинским заключением врачебно-консультативной комиссии.

Кроме того, право на надбавку имеют только те пожилые люди, которые не имеют трудоспособных родственников. Речь идет о детях, внуках или правнуках, обязанных их содержать.

Юрист Тарас Никифорчук отметил, что проверки пенсионных счетов проводятся для выявления определённых нарушений или подозрительных ситуаций. В случае их обнаружения перечисления временно приостанавливаются, и средства на счёт не поступают. Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру необходимо подтвердить свою личность — это можно сделать лично в отделении банка либо дистанционно через видеоверификацию.

Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Что такое Пенсионное страхование?

Пенсионное страхование - вид личного страхования на основании соответствующего договора между страховщиком и дееспособным гражданином, по которому в случае наступления пенсионного возраста гражданин имеет право на получение дополнительной пенсии за счет уплаты страховых взносов. Договор добровольного страхования дополнительной пенсии заключается в письменной форме и удостоверяется страховым свидетельством (полисом, сертификатом). Предприятия и организации по решению администрации и профсоюзного комитета, если это предусмотрено коллективным договором (соглашением), а также колхозы и другие кооперативные организации по решению общего собрания могут возмещать работникам за счет собственных средств, предназначенных для оплаты труда, полностью или частично взносы, уплаченные ими по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии

"Путин должен знать": в НАТО неожиданно обратились к диктатору по поводу войны

12:36

"Муж просто прибьет": Наталья Могилевская совершила безумный поступокВидео

12:25

Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

