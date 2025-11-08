Дополнительные начисления к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку

Главное:
- Некоторые пенсионеры имеют право на дополнительную прибавку
- В Украине действует государственная программа поддержки пожилых людей
В Украине часть пенсионеров может уже вскоре получать повышенные выплаты.
Некоторые пенсионеры имеют право на дополнительную прибавку почти в тысячу гривен, что предусмотрено соответствующим законодательством.
Кто может получить тысячу гривен к пенсии
В Украине действует государственная программа поддержки пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе.
Это предусмотрено законом "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан".
Такие пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии около тысячи гривен, что помогает покрывать базовые расходы на уход и бытовые нужды.
Надбавку могут получить одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Такая потребность должна быть подтверждена медицинским заключением врачебно-консультативной комиссии.
Кроме того, право на надбавку имеют только те пожилые люди, которые не имеют трудоспособных родственников. Речь идет о детях, внуках или правнуках, обязанных их содержать.
Кому грозит "замораживание" пенсий: мнение юриста
Юрист Тарас Никифорчук отметил, что проверки пенсионных счетов проводятся для выявления определённых нарушений или подозрительных ситуаций. В случае их обнаружения перечисления временно приостанавливаются, и средства на счёт не поступают. Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру необходимо подтвердить свою личность — это можно сделать лично в отделении банка либо дистанционно через видеоверификацию.
Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
Что такое Пенсионное страхование?
Пенсионное страхование - вид личного страхования на основании соответствующего договора между страховщиком и дееспособным гражданином, по которому в случае наступления пенсионного возраста гражданин имеет право на получение дополнительной пенсии за счет уплаты страховых взносов. Договор добровольного страхования дополнительной пенсии заключается в письменной форме и удостоверяется страховым свидетельством (полисом, сертификатом). Предприятия и организации по решению администрации и профсоюзного комитета, если это предусмотрено коллективным договором (соглашением), а также колхозы и другие кооперативные организации по решению общего собрания могут возмещать работникам за счет собственных средств, предназначенных для оплаты труда, полностью или частично взносы, уплаченные ими по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии (
