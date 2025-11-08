Дополнительные начисления к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку

В Украине действует государственная программа поддержки пожилых людей.

Некоторые пенсионеры имеют право на дополнительную прибавку

В Украине часть пенсионеров может уже вскоре получать повышенные выплаты.

Некоторые пенсионеры имеют право на дополнительную прибавку почти в тысячу гривен, что предусмотрено соответствующим законодательством.

Кто может получить тысячу гривен к пенсии

В Украине действует государственная программа поддержки пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан".

Такие пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к пенсии около тысячи гривен, что помогает покрывать базовые расходы на уход и бытовые нужды.

Надбавку могут получить одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Такая потребность должна быть подтверждена медицинским заключением врачебно-консультативной комиссии.

Кроме того, право на надбавку имеют только те пожилые люди, которые не имеют трудоспособных родственников. Речь идет о детях, внуках или правнуках, обязанных их содержать.

Кому грозит "замораживание" пенсий: мнение юриста

Юрист Тарас Никифорчук отметил, что проверки пенсионных счетов проводятся для выявления определённых нарушений или подозрительных ситуаций. В случае их обнаружения перечисления временно приостанавливаются, и средства на счёт не поступают. Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру необходимо подтвердить свою личность — это можно сделать лично в отделении банка либо дистанционно через видеоверификацию.

