Цены на АЗС вверх: украинцев предупредили о подорожании топлива

Украинские водители в ближайшее время могут почувствовать подорожание.

Цены на АЗС до конца ноября ударят по кошелькам некоторых украинских водителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал эксперт:

В Украине подорожает дизтопливо

В ближайшие недели на АЗС могут подскочить цены

Цены на бензин останутся стабильными

На АЗС Украины в ближайшие недели водителей может ждать неприятный "сюрприз". А все потому, что дизтопливо может подорожать на 2,50 гривны за литр. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, на рынке топлива сейчас возникла аномальная ситуация, когда бензин и нефть движутся синхронно, а дизтопливо за месяц подорожало на 20%. Это примерно 140 долларов за тонну.

"Закупочная стоимость дизтоплива выросла на 6 грн, на колонке повышение составило всего 1,50 гривен... В таких условиях цена около 2,50 гривен на литр выглядит объективной", - подчеркнул эксперт.

Что будет с ценами на бензин

Куюн отметил, что подорожание дизтоплива ожидается в ближайшие две недели. Оно, кстати, нетипичное для рынка последних 20 лет. Но в этот же период цены на бензин должны оставаться стабильными.

Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на топливо до конца года - мнение эксперта

Главред писал, что по прогнозам Дмитрия Леушкина, цены на топливо в Украине могут вырасти на 4 гривны уже к концу 2025 года. А все потому, что на ситуацию со стоимостью горючего влияют сразу несколько факторов - избыток нефти в мире, дефицит топлива в Европе после 19-го пакета санкций против России, а также геополитическое напряжение.

За неделю топливо может подорожать на гривну, до конца ноября тоже будет рост еще на одну гривну. а где-то в конце декабря возможно подорожание еще на две гривны.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что до конца ноября текущего года цены на топливо в Украине могут вырасти: дизель - на 2-3 гривны, бензин - на 1-2 гривны за литр.

Ранее сообщалось, что ограничение на поставки дизеля из Индии не окажет значительного влияния на стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС, ведь на рынке достаточно ресурса для компенсации объемов.

Накануне стало известно, что Национальный банк Украины ожидает, что до конца 2025 года рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным. В то же время в 2026 году цены на топливо могут начать расти более быстрыми темпами.

О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

