В Украине официально расширили возрастные рамки мобилизации - что изменилось

В Украине официально разрешили гражданам старше 60 лет заключать контракты на прохождение военной службы, отметил нардеп Роман Костенко.

В Украине официально расширили возрастные рамки поступления в ВСУ

О чем сказал Костенко:

В Украине официально заработал механизм поступления в ВСУ граждан в возрасте 60+ лет

ТЦК и СП уже получили соответствующие алгоритмы

Граждане Украины старше 60 лет могут официально вступить в ряды Вооруженных сил для прохождения военной службы по контракту. Об этом в своем Facebook сообщил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Он сообщил, что в воинские части и ТЦК и СП уже направлен алгоритм действий для должностных лиц по принятию на контрактную службу граждан в возрасте от 60 лет.

"Это означает, что процедура официально запущена, и желающие могут обращаться в соответствующие учреждения для оформления всех необходимых документов", - сказал он.

На какие специальности смогут поступить граждане в возрасте 60+ - объяснение нардепа

Как писал Главред, мужчины, достигшие 60-летнего возраста, не получат широкого доступа к контрактной службе в Вооруженных силах Украины. Такое право будет предоставлено лишь ограниченному кругу специалистов, чья экспертиза имеет критическое значение для обороны. Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала Эспрессо.

Он пояснил, что Министерство обороны и Генштаб одобрили идею добровольной службы для мужчин старшего возраста, однако отметили важность предотвращения возможных злоупотреблений.

"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - отметил Вениславский.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада Украины приняла ряд важных изменений в законодательство, направленных на укрепление обороноспособности страны. Одним из ключевых решений стал закон №13229, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект, фактически восстанавливающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

В то же время правительство утвердило новый порядок автоматизированной выдачи повесток, который официально позволяет отправлять их военнообязанным по почте. Об этом также сообщил нардеп Александр Федиенко.

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

