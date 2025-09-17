Экс-жена футболиста Пятова рассказала об отношениях: "Во-первых, я женщина"

Юлия Пятова заговорила о прощении после развода.

Андрей Пятов развод - Юлия Пятова рассказала о жизни без мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piatova

Кратко:

Юлия Пятова развелась с украинским футболистом прошлой осенью

Сейчас мама четверых рассказала об одиночестве и новой жизни без мужа

Чуть меньше года назад Андрей и Юлия Пятовы объявили о завершении их отношений после 20 лет вместе. Причина их развода остается тайной, хотя украинский футболист винит в расставании именно себя.

Недавно Юлия Пятова в своем блоге в Instagram рассказала, как переживает одиночество. "Я скучаю за чувством покоя, доверия, безопасности и беззаботности, за надежной стеной, которая всегда рядом, за теплом и нежностью", - говорит она.

видео дня

При этом бывшая жена Пятова отмечает, что она не падает духом - она заботится о себе, четверых общих детях и старается жить свою лучшую жизнь.

Что же касается прощения, тут Юлия имеет весьма философские взгляды. "Женщины - существа непредсказуемые. Можем говорить, что не простим никогда, и прощать, или что простим все, и не прощать. Зависит от ситуации, обстоятельств и желания! Но важно всегда выбирать себя, и уже с этого состояния выносить приговор", - убеждена Пятова.

О персоне: Андрей Пятов Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

