У Путина заканчиваются ресурсы: известно, что может сломать военную машину РФ

Эксперт подчеркнул, что сейчас Россия вынуждена закупать большое количество товаров в Китае.

https://glavred.info/war/u-putina-zakanchivayutsya-resursy-izvestno-chto-mozhet-slomat-voennuyu-mashinu-rf-10699211.html Ссылка скопирована

Сколько времени РФ еще сможет воевать / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Трудно понять, сколько россиян поддерживают войну против Украины

Без Китая Россия не сможет восстанавливать свою военную машину

Вероятно, еще два года Путин сможет воевать, а потом экономика уже не позволит

Страна-агрессор Россия не смогла сделать войну против Украины "народной", как планировала власть. Общество пытается отстраниться от нее. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Он отметил, что по социологии многие якобы поддерживают войну, но верить российским опросам очень сложно.

видео дня

"Еще в 2022 году были случаи, когда людей фактически наказывали за участие в социологических опросах и "неправильные" ответы. Очевидно, что отвечали преимущественно те, кто был готов дать "правильные" ответы. По некоторым оценкам, до 90% интервью были искажены - это уже не социология. Поэтому мы даже не можем точно измерить реальные настроения в российском обществе. С одной стороны, есть отстранение, с другой - достаточно агрессивная часть "ура-патриотов", которые требуют продолжения войны "до победного конца"", - подчеркнул эксперт.

Есть ли у России ресурсы для ведения войны

Леонов добавил, что главный вопрос - насколько у России останется возможностей и ресурсов вести войну.

"Россия - это не Советский Союз. Сейчас она вынуждена закупать большое количество товаров двойного назначения в Китае, и 90% микроэлектроники поступает именно оттуда. Если перекрыть этот источник, Россия просто не сможет восстанавливать свою военную машину", - считает он.

По его словам, есть много факторов, которые будут влиять на способность Кремля продолжать войну.

"По моему мнению, заявление Кайи Каллас о том, что война может продолжаться еще два года, отражает европейские оценки потенциала России - прежде всего экономического. Скорее всего, считают, что еще два года Путин сможет воевать, а потом экономика уже не позволит, и войну придется как минимум замораживать", - подытожил Леонов.

Смотрите интервью, где Александр Леонов рассказал о новой холодной войне и давлении на Путина:

Кто может принять решение о завершении войны

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что решение об окончании войны будет приниматься не в Кремле, а в Пекине.

По его словам, с Кремлем не о чем говорить - следует говорить с Пекином и Вашингтоном.

"Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения относительно дальнейшей судьбы украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - считает он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет два стратегических плана - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский сказал, что война России против Украины может закончиться уже до конца текущего 2025 года. Есть реальные шансы, что боевые действия прекратятся в пределах 107 дней.

Кроме того, президент Владимир Зеленский говорил, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.

Читайте также:

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред