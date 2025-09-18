У Путина заканчиваются ресурсы: известно, что может сломать военную машину РФ

Главное из заявления эксперта:
- Трудно понять, сколько россиян поддерживают войну против Украины
- Без Китая Россия не сможет восстанавливать свою военную машину
- Вероятно, еще два года Путин сможет воевать, а потом экономика уже не позволит
Страна-агрессор Россия не смогла сделать войну против Украины "народной", как планировала власть. Общество пытается отстраниться от нее. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.
Он отметил, что по социологии многие якобы поддерживают войну, но верить российским опросам очень сложно.
"Еще в 2022 году были случаи, когда людей фактически наказывали за участие в социологических опросах и "неправильные" ответы. Очевидно, что отвечали преимущественно те, кто был готов дать "правильные" ответы. По некоторым оценкам, до 90% интервью были искажены - это уже не социология. Поэтому мы даже не можем точно измерить реальные настроения в российском обществе. С одной стороны, есть отстранение, с другой - достаточно агрессивная часть "ура-патриотов", которые требуют продолжения войны "до победного конца"", - подчеркнул эксперт.
Есть ли у России ресурсы для ведения войны
Леонов добавил, что главный вопрос - насколько у России останется возможностей и ресурсов вести войну.
"Россия - это не Советский Союз. Сейчас она вынуждена закупать большое количество товаров двойного назначения в Китае, и 90% микроэлектроники поступает именно оттуда. Если перекрыть этот источник, Россия просто не сможет восстанавливать свою военную машину", - считает он.
По его словам, есть много факторов, которые будут влиять на способность Кремля продолжать войну.
"По моему мнению, заявление Кайи Каллас о том, что война может продолжаться еще два года, отражает европейские оценки потенциала России - прежде всего экономического. Скорее всего, считают, что еще два года Путин сможет воевать, а потом экономика уже не позволит, и войну придется как минимум замораживать", - подытожил Леонов.
Смотрите интервью, где Александр Леонов рассказал о новой холодной войне и давлении на Путина:
Кто может принять решение о завершении войны
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявлял, что решение об окончании войны будет приниматься не в Кремле, а в Пекине.
По его словам, с Кремлем не о чем говорить - следует говорить с Пекином и Вашингтоном.
"Только там, на встрече Вашингтона и Пекина, будут приниматься решения относительно дальнейшей судьбы украинско-российской войны. Без китайской поддержки Россия войну вести не сможет", - считает он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет два стратегических плана - завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, вызванных войной.
Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного комитета Верховной Рады Федор Вениславский сказал, что война России против Украины может закончиться уже до конца текущего 2025 года. Есть реальные шансы, что боевые действия прекратятся в пределах 107 дней.
Кроме того, президент Владимир Зеленский говорил, что единственный способ прекратить боевые действия в Украине - это представить для начала четкие гарантии безопасности. В частности, со стороны США.
О персоне: Александр Леонов
Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".
Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".
Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".
Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.
