Ударит 3-градусный мороз и пойдет снег: в каких областях будет штормовая погода

Погода в Украине 13 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях - І уровень опасности. Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы 0-3°.
Погода 13 октября
В Украине 13 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на юге и востоке страны. В Карпатах будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; на юге страны ночью 6-11°, днем 10-15°. В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +3
По данным meteoprog, 13 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +.3..+11 градусов.
Погода 13 октября в Киеве
В Киеве 13 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.
Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.
В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
