Ударит 3-градусный мороз и пойдет снег: в каких областях будет штормовая погода

Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.

https://glavred.info/synoptic/udarit-3-gradusnyy-moroz-i-poydet-sneg-v-kakih-oblastyah-budet-shtormovaya-pogoda-10705892.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 13 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 13 октября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

В каких областях будут дожди и снег

Погода в Украине 13 октября будет местами дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях - І уровень опасности. Ночью 14 и 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы 0-3°.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 13 октября / фото: ventusky

Погода 13 октября

В Украине 13 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на юге и востоке страны. В Карпатах будет туман. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; на юге страны ночью 6-11°, днем 10-15°. В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 13 октября в Украине будет местами прохладно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +.3..+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 13 октября / фото: meteoprog

Погода 13 октября в Киеве

В Киеве 13 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 13 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред