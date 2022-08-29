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"Украине надо избегать конфронтации": мер Одессы призвал к компромиссам с Путиным

29 августа 2022, 18:09

В войне с Российской Федерацией нашей стране надо идти по пути переговоров, считает Одесский городской голова.

Геннадий Труханов против переименования улицы Пушкинской
Геннадий Труханов / УНИАН

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Украина должна постепенно искать компромиссы с Российской Федерацией и президентом страны агрессора Владимиром Путиным.

"Я считаю, что надо действовать политически, ведь на кону жизнь миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году", - заявил Труханов в интервью Corriere della Sera.

По словам мэра Одессы, Украине надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы с Россией и избегать конфронтаций.

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По словам Труханова, "в войне с РФ надо идти по пути переговоров".

Захват Одессы

Мер Одессы считает, что президент России Владимир Путин не отказался от планов захвата Одессы, поскольку, по его мнению, он одержим этим городом.

"Я не пессимист, и верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, трудной. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с "Приднестровьем", - заявил Труханов.

Снос памятника Екатерине II

Труханов также негативно высказался о демонтаже памятника Екатерине II.

"Я против сноса. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла", - пояснил городской голова.

Ситуация в Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях и пожаре в результате вражеского обстрела.

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