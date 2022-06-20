Мэр Одессы Труханов выступил против переименования улицы Пушкинской

Геннадий Труханов против переименования улицы Пушкинской / Фото УНИАН

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против переименования улицы Пушкинской, названной в честь российского писателя. По словам главы города, его "беспокоит рост ненависти ко всему российскому".

Одесса является межкультурной столицей Украины, сказал Труханов изданию The New York Times.

"Нет. Я бы этого не поддержал (переименование улицы,- ред.). Одесса является межкультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому", — ответил Труханов на вопрос, согласен ли он с тем, чтобы переименовали улицу Пушкинскую.

Кроме того, американское издание пишет, что якобы на Труханова давят, чтобы он согласился на переименование улицы.

Отметим, украинская писательница Елена Павлова зарегистрировала на сайте президента петицию, чтобы улицы, названные в честь российского писателя Пушкина, переименовали в улицы Стивена Кинга. По состоянию на 19 июня предложение поддержали 4240 человека из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал Главред, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович поддержал идею того, что Украине необходимо избавиться от памятников и других объектов, связанных с Россией. По его словам, "все, что объединит нас с Россией, будет использовано Россией против Украины".

Напомним, музыкант и телеведущий Коля Серга выступил против сносов памятников российских деятелей культуры и искусства.

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