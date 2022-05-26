Будет использовано против Украины: историк объяснил, почему важно демонтировать советские памятники

Вятрович оценил необходимость демонтажа советских памятников / Фото УНИАН, В. Кличко

Историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович поддержал идею того, Украине необходимо избавиться от памятников и других объектов, связанных с Россией.

По его словам, "все, что объединит нас с Россией, будет использовано Россией против Украины".

"Все эти памятные знаки, посвященные деятелям культуры, которых так много по всей Украине, устанавливали не с целью увековечивания этих людей, а как маркеры российского влияния на украинской территории. Сотни памятников Пушкину, расставленные по всей Украине, появились здесь не по нашей инициативе, а в конце XIX века по распоряжению царской власти", - сказал Вятрович во время чата на Главреде.

Историк считает, что необходимо избавиться от "маркеров русскости на украинской территории".

"Если часть из них имеет какую-то ценность, давайте разместим их в музеях и будем показывать детям как пример влияния Российской империи на наше сознание – вот, мол, когда-то такое стояло на наших улицах", - сказал он.

Какие советские памятники уже демонтировали в Украине

В центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в столице планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с СССР и Россией.

В апреле в Виннице демонтировали памятник российскому поэту и писателю Максиму Горькому. Постамент стоял в центральном парке несколько десятилетий. Вместо Горького, вероятно, появится памятник Николаю Леонтовичу.

В Харькове утром 17 апреля снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", который находится на границе Украины, России и Беларуси.

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