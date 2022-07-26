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Ракеты Harpoon ломают планы РФ: разведка Британии об ударе Москвы по порту Одессы

26 июля 2022, 10:38

РФ воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Harpoon, гарпун
РФ опасается применения ракет Harpoon / defense.gov/Navy Petty Officer 2nd Class Sarah Myers

Одним из приоритетов для российских оккупантов является уничтожение украинских противокорабельных ракет.

РФ воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, которая ограничивает эффективность ее Черноморского флота, говорится в отчете разведки, опубликованном Минобороны Британии.

"Минобороны России утверждает, что поразило украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет. Нет указаний на то, что такие цели были в том месте, куда попали ракеты", - отмечают британские аналитики, комментируя удар РФ по Одессе.

Указывается, что применение ВСУ противокорабельных ракет существенно подорвало общий план вторжения, поскольку это сорвало планы РФ по десантному нападению с целью захвата Одессы.

"Россия будет продолжать приоритет усилиям по ухудшению и уничтожению противокорабельных возможностей Украины" - считает британская разведка.

В то же время в британской разведке раскритиковали подход оккупантов РФ к отбору целей из-за устаревших данных разведки и плохого планирования.

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Ракетный удар РФ по Одессе

Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Стало известно о разрушениях и пожаре в результате вражеского обстрела.

Подписание соглашения о зерновом коридоре

Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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