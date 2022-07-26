Ракеты Harpoon ломают планы РФ: разведка Британии об ударе Москвы по порту Одессы

РФ воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, говорится в отчете Минобороны Великобритании.
Одним из приоритетов для российских оккупантов является уничтожение украинских противокорабельных ракет.
РФ воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, которая ограничивает эффективность ее Черноморского флота, говорится в отчете разведки, опубликованном Минобороны Британии.
"Минобороны России утверждает, что поразило украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет. Нет указаний на то, что такие цели были в том месте, куда попали ракеты", - отмечают британские аналитики, комментируя удар РФ по Одессе.
Указывается, что применение ВСУ противокорабельных ракет существенно подорвало общий план вторжения, поскольку это сорвало планы РФ по десантному нападению с целью захвата Одессы.
"Россия будет продолжать приоритет усилиям по ухудшению и уничтожению противокорабельных возможностей Украины" - считает британская разведка.
В то же время в британской разведке раскритиковали подход оккупантов РФ к отбору целей из-за устаревших данных разведки и плохого планирования.
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Ракетный удар РФ по Одессе
Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".
Стало известно о разрушениях и пожаре в результате вражеского обстрела.
Подписание соглашения о зерновом коридоре
Как известно, 22 июля в Стамбуле подписаны соглашения о разблокировании трех украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.
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