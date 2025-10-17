'Очень стильный костюм': Трамп засыпал комплиментами Зеленского

Президент США дважды похвалил внешний вид президента Украины.

https://glavred.info/world/ochen-stilnyy-kostyum-tramp-zasypal-komplimentami-zelenskogo-10707377.html Ссылка скопирована

Трамп оценил костюм Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Во время рукопожатия возле Белого дома Трамп похвалил костюм Зеленского

Зеленский заявил , что костюм - его личный

На пресс-конференции Трамп во второй раз назвал красивым взгляд Зеленского

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского возле Белого дома. Американский лидер дважды оценил внешний вид Зеленского. Об этом он заявил при встрече с президентом Украины и на пресс-конференции.

Во время приветствия на крыльце Белого дома Трамп обратил внимание на внешний вид Зеленского. Хотя разговор между президентами был слышен невнятно из-за шума толпы, очевидно из реакции, что американскому лидеру понравился костюм украинского президента.

видео дня

Зеленский с улыбкой поблагодарил Трампа за комплимент. После короткого обмена словами президенты направились в зал для официальных переговоров.

Трампу понравился костюм Зеленского - видео:

Трамп оценил внешний вид Зеленского / Фото: скриншот

На совместной пресс-конференции Трамп повторил приятные слова о наряде Зеленского.

"Имеете хороший костюм. Надеюсь, все заметили. Очень стильный. Мне нравится ваш вид", - сказал во второй раз Трамп Зеленскому.

Эти слова вызвали улыбку украинского лидера.

"Относительно моего костюма - это мой костюм, у следующего президента будет другой костюм", - впоследствии сказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал свой внешний вид - видео:

Комментарий Зеленского относительно его костюма / Фото: скриншот

Также Трамп высоко оценил личные качества президента Украины. Президент США назвал Зеленского "очень сильным лидером, который много пережил".

"Он очень сильный лидер, который много пережил. Мы прекрасно ладим", - сказал Трамп.

Встреча лидеров задержалась примерно на полчаса, но началась в позитивном тоне. Ожидается, что стороны обсудят военную поддержку Украины, разговор Трампа с Путиным накануне и перспективы мирного урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины.

Встреча Трампа с Зеленским - что известно

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Вчера он провел встречи с представителями американских оборонных и энергетических компании.

Уже 17 октября президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером. На пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что с помощью США Украина сможет завершить войну, хотя Путин пока не готов к этому. Американский лидер отметил, что Зеленский будет на связи во время его встречи с Путиным в Венгрии.

Как сообщал Главред, накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа была "очень продуктивной" и касалась завершения войны России против Украины.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред