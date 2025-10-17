'Очень стильный костюм': Трамп засыпал комплиментами Зеленского

Главное:
- Во время рукопожатия возле Белого дома Трамп похвалил костюм Зеленского
- Зеленский заявил, что костюм - его личный
- На пресс-конференции Трамп во второй раз назвал красивым взгляд Зеленского
В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского возле Белого дома. Американский лидер дважды оценил внешний вид Зеленского. Об этом он заявил при встрече с президентом Украины и на пресс-конференции.
Во время приветствия на крыльце Белого дома Трамп обратил внимание на внешний вид Зеленского. Хотя разговор между президентами был слышен невнятно из-за шума толпы, очевидно из реакции, что американскому лидеру понравился костюм украинского президента.
Зеленский с улыбкой поблагодарил Трампа за комплимент. После короткого обмена словами президенты направились в зал для официальных переговоров.
Трампу понравился костюм Зеленского - видео:
На совместной пресс-конференции Трамп повторил приятные слова о наряде Зеленского.
"Имеете хороший костюм. Надеюсь, все заметили. Очень стильный. Мне нравится ваш вид", - сказал во второй раз Трамп Зеленскому.
Эти слова вызвали улыбку украинского лидера.
"Относительно моего костюма - это мой костюм, у следующего президента будет другой костюм", - впоследствии сказал Зеленский.
Зеленский прокомментировал свой внешний вид - видео:
Также Трамп высоко оценил личные качества президента Украины. Президент США назвал Зеленского "очень сильным лидером, который много пережил".
"Он очень сильный лидер, который много пережил. Мы прекрасно ладим", - сказал Трамп.
Встреча лидеров задержалась примерно на полчаса, но началась в позитивном тоне. Ожидается, что стороны обсудят военную поддержку Украины, разговор Трампа с Путиным накануне и перспективы мирного урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины.
Встреча Трампа с Зеленским - что известно
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Вчера он провел встречи с представителями американских оборонных и энергетических компании.
Уже 17 октября президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером. На пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что с помощью США Украина сможет завершить войну, хотя Путин пока не готов к этому. Американский лидер отметил, что Зеленский будет на связи во время его встречи с Путиным в Венгрии.
Как сообщал Главред, накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа была "очень продуктивной" и касалась завершения войны России против Украины.
