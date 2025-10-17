Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Очень стильный костюм": Трамп засыпал комплиментами Зеленского

Руслана Заклинская
17 октября 2025, 21:51
183
Президент США дважды похвалил внешний вид президента Украины.
'Очень стильный костюм': Трамп засыпал комплиментами Зеленского
Трамп оценил костюм Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Во время рукопожатия возле Белого дома Трамп похвалил костюм Зеленского
  • Зеленский заявил, что костюм - его личный
  • На пресс-конференции Трамп во второй раз назвал красивым взгляд Зеленского

В пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского возле Белого дома. Американский лидер дважды оценил внешний вид Зеленского. Об этом он заявил при встрече с президентом Украины и на пресс-конференции.

Во время приветствия на крыльце Белого дома Трамп обратил внимание на внешний вид Зеленского. Хотя разговор между президентами был слышен невнятно из-за шума толпы, очевидно из реакции, что американскому лидеру понравился костюм украинского президента.

видео дня

Зеленский с улыбкой поблагодарил Трампа за комплимент. После короткого обмена словами президенты направились в зал для официальных переговоров.

Трампу понравился костюм Зеленского - видео:

'Очень стильный костюм': Трамп засыпал комплиментами Зеленского
Трамп оценил внешний вид Зеленского / Фото: скриншот

На совместной пресс-конференции Трамп повторил приятные слова о наряде Зеленского.

"Имеете хороший костюм. Надеюсь, все заметили. Очень стильный. Мне нравится ваш вид", - сказал во второй раз Трамп Зеленскому.

Эти слова вызвали улыбку украинского лидера.

"Относительно моего костюма - это мой костюм, у следующего президента будет другой костюм", - впоследствии сказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал свой внешний вид - видео:

'Очень стильный костюм': Трамп засыпал комплиментами Зеленского
Комментарий Зеленского относительно его костюма / Фото: скриншот

Также Трамп высоко оценил личные качества президента Украины. Президент США назвал Зеленского "очень сильным лидером, который много пережил".

"Он очень сильный лидер, который много пережил. Мы прекрасно ладим", - сказал Трамп.

Встреча лидеров задержалась примерно на полчаса, но началась в позитивном тоне. Ожидается, что стороны обсудят военную поддержку Украины, разговор Трампа с Путиным накануне и перспективы мирного урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины.

Встреча Трампа с Зеленским - что известно

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Вчера он провел встречи с представителями американских оборонных и энергетических компании.

Уже 17 октября президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером. На пресс-конференции Зеленский выразил уверенность, что с помощью США Украина сможет завершить войну, хотя Путин пока не готов к этому. Американский лидер отметил, что Зеленский будет на связи во время его встречи с Путиным в Венгрии.

Как сообщал Главред, накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа была "очень продуктивной" и касалась завершения войны России против Украины.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Трамп новости Зеленский в Вашингтоне
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:36Мир
Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:54Война
Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

20:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гуще

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гуще

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

Последние новости

22:35

"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

22:32

Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки

22:26

"Гармонии не бывает": жена Влада Ямы сделала признание про отношения с танцором

22:05

"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

22:04

Абитуриентам на заметку: как выбрать университет и не пожалеть

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
21:51

"Очень стильный костюм": Трамп засыпал комплиментами ЗеленскогоВидео

21:45

гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

21:36

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:03

Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

Реклама
21:01

"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

20:54

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:53

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

20:38

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

20:19

Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

20:12

Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славянВидео

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

Реклама
18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

17:01

Путин на Аляске разозлил Трампа: тот сорвался на крик и хотел уйти - FT

16:50

Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов

16:38

Путина "с уважением" примет Венгрия - когда состоится встреча с Трампом

16:37

Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор — обращение певицыВидео

16:18

"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

16:13

Украинцев ставит в ступор новый странный знак: означает символ с черными полосами

16:12

"Посадили" на 15-20 лет: суд в РФ приговорил пленных "айдаровцев" к большим срокам

16:03

Александр Цывинский: "Задача, которую мы перед собой ставим - это построение равных условий для бизнеса"

15:53

Мода plus size на осень 2025: как подчеркнуть достоинства и выглядеть роскошноВидео

15:23

Поведение евро может удивить: станет ли курс валют с понедельника "сюрпризом"

15:07

Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

14:37

В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

14:24

Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

14:11

"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФВидео

14:09

Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

14:04

Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети

13:59

Должен знать каждый водитель: можно ли ездить с почти пустым баком

Реклама
13:29

Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капустыВидео

13:14

Трудно даже поверить: что когда-то находилось на дне Каховского водохранилищаВидео

13:02

Видел убийцу без маски: в деле Фарион неожиданно появился тайный свидетель

12:53

"Принимаю участие": Денисенко сделала неожиданное заявление в объятиях ХолостякаВидео

12:44

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

12:43

После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

12:25

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мВидео

12:19

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробностиВидео

12:11

Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

11:46

"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"Видео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять