Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Юрий Берендий
19 октября 2025, 12:43
308
Война продолжается из-за нежелания Москвы ее завершать, остановить агрессию России можно только силой и решительными действиями союзников, указал Зеленский.
Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия
Как ответила Россия на предложение безусловного прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины
  • Украина согласилась на безусловное прекращение огня
  • Сила может стать залогом для мира

Российские оккупационные войска почти ежедневно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины. За последнюю неделю враг выпустил по Украине более 3270 ударных БпЛА, 1370 КАБов и почти 50 единиц ракетного вооружения различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не стремилась к войне - страна соглашалась на безусловное прекращение огня, искала пути к миру и неоднократно предлагала международному сообществу варианты, как остановить атаки с воздуха, суши и моря.

видео дня

"Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать", - указал он.

Он также отметил, что российские войска почти ежедневно осуществляют сотни ударов по критической и гражданской инфраструктуре Украины. Только за текущую неделю Россия использовала более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет различных типов.

Президент добавил, что Украина постоянно укрепляет систему защиты совместно с партнерами - через программу PURL, инвестиции в собственную оборонную промышленность, а также в рамках двусторонних и многосторонних форматов сотрудничества.

Смотрите видео Зеленского относительно ударов по Украине:

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия
/ Фото: скриншот

Зеленский отметил, что остановить Путина разговорами невозможно, потому что нужно мощное давление, ведь Россия реагирует только на силу, и именно сила может стать залогом мира.

"Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизни. Спасибо всем, кто в этом помогает", - резюмирует он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и чем Россия наносит ракетные удары по Украине / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз эксперта

Как писал Главред, война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до года, и решающим фактором в сокращении этого срока может стать позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что если Пекин прекратит поддержку Москвы, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея будет придерживаться этих договоренностей, то сценарий завершения войны за несколько месяцев, о котором говорил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, может стать реальностью.

По словам Жмайло, на продолжительность войны влияет множество факторов: действия Украины и России, решения США и Китая, а также позиция европейских стран. Все зависит от того, как сложится этот геополитический пазл.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами. В результате обстрелов в Шахтерском районе ранены 10 человек, повреждены три пятиэтажки, в квартирах вспыхнули пожары.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, россияне могут в ближайшее время осуществить новую массированную атаку, используя значительное количество ракет и дронов. Кроме того, по данным мониторинговых каналов, стратегическая авиация уже приведена в готовность.

Также, вчера, 18 октября, под ударом беспилотников оказались Сумы. Город подвергся нескольким "прилетам" в течение дня. Как сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, одним из первых объектов, в который попали оккупанты, стала автозаправка в спальном районе.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский ракетный удар мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

12:43Война
Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

11:37Украина
РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушения

РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушения

10:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Последние новости

13:23

Во время встречи Трампа и Зеленского прозвучал тревожный сигнал относительно войны

12:51

"Очень нескоро": появился тревожный сценарий прекращения войны в УкраинеВидео

12:44

"Королевский шлейф": женщина взяла из приюта крошечного котенка - что из него выросло

12:43

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила РоссияВидео

12:00

"Ситуация для России уже критическая": назван решающий год для правления ПутинаВидео

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
11:51

Китайский гороскоп на завтра 20 октября: Драконам - стресс, Петухам - подозрения

11:51

Дроны-перехватчики ВСУ меняют правила войны: в Business Insider раскрыли детали

11:37

Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

10:50

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

Реклама
10:49

РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушенияФото

10:42

Чем завершится очередная серия переговоров между Трампом и Путиным?мнение

10:33

Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

09:56

Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нетмнение

09:52

Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца

09:45

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

09:23

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 октября (обновляется)

09:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Водолеям - возможность, Девам - деньги

09:00

Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – ОлещукВидео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:49

Трамп вернулся к старым взглядам на РФ, США отдаляются от Украины - The Times

08:28

НПЗ и газоперерабатывающий завод: ВСУ мощно ударили по целям в Самаре и Оренбурге

07:35

Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок

05:30

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

04:43

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявлениеВидео

03:35

Важный церковный праздник: что нельзя делать 19 октября

03:31

Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

02:30

Головоломка для людей с мозгом-сканером: нужно найти клевер среди карточного хаоса

01:25

Кто встречает трудности с улыбкой: астрологи назвали ТОП-3 самых позитивных знака

01:12

Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий - WP

18 октября, суббота
23:46

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

23:06

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходнойВидео

22:37

"Нет решения": киевлянам назвали сроки переноса начала отопительного сезона

22:05

Авиация уже готова: РФ готовится к массированному обстрелу в ближайшее время

21:29

Путин проигрывает и теряет тысячи бойцов: западные СМИ о катастрофе стратегии РФ

20:30

Секрет быстрой сушки: добавление одной вещи высушит одежду за 15 минутВидео

19:37

Снег уже приближается: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшее время

19:26

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

19:20

Вокзал, детский сад и АЗС: в Сумах куча прилетов, есть пострадавшиеФото

Реклама
19:10

Цена каждого месяца упрямства Путина для РФ стремительно растётмнение

18:28

Сгорели дотла 11 резервуаров: СМИ о деталях мощного удара по НПЗ в Феодосии

18:15

Распад "империи" Путина: назван прогноз будущего РоссииВидео

17:54

Графики отключения света вернулись: в каких областях пропал свет

17:33

Визит в США не оправдал надежд Зеленского: неожиданные слова Мерца о капитуляции

17:11

"Любоваться твоей красотой": у Игоря Крутого появилась молодая женщина

17:07

"Кнут" для Путина: друг Трампа назвал способ посадить главу Кремля за переговоры

16:48

Больше в два раза: Лорак засветила свежее фото дочери

16:40

Пошел по стопам Ротару: внук-беглец звезды рассекретил, где живет сейчас

16:37

"Трусит" уже больше недели: влупила затяжная магнитная буря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять