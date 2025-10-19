Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Война продолжается из-за нежелания Москвы ее завершать, остановить агрессию России можно только силой и решительными действиями союзников, указал Зеленский.

Как ответила Россия на предложение безусловного прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины

Украина согласилась на безусловное прекращение огня

Сила может стать залогом для мира

Российские оккупационные войска почти ежедневно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины. За последнюю неделю враг выпустил по Украине более 3270 ударных БпЛА, 1370 КАБов и почти 50 единиц ракетного вооружения различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не стремилась к войне - страна соглашалась на безусловное прекращение огня, искала пути к миру и неоднократно предлагала международному сообществу варианты, как остановить атаки с воздуха, суши и моря.

"Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать", - указал он.

Он также отметил, что российские войска почти ежедневно осуществляют сотни ударов по критической и гражданской инфраструктуре Украины. Только за текущую неделю Россия использовала более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет различных типов.

Президент добавил, что Украина постоянно укрепляет систему защиты совместно с партнерами - через программу PURL, инвестиции в собственную оборонную промышленность, а также в рамках двусторонних и многосторонних форматов сотрудничества.

Смотрите видео Зеленского относительно ударов по Украине:

Зеленский отметил, что остановить Путина разговорами невозможно, потому что нужно мощное давление, ведь Россия реагирует только на силу, и именно сила может стать залогом мира.

"Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизни. Спасибо всем, кто в этом помогает", - резюмирует он.

Откуда и чем Россия наносит ракетные удары по Украине / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз эксперта

Как писал Главред, война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до года, и решающим фактором в сокращении этого срока может стать позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что если Пекин прекратит поддержку Москвы, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея будет придерживаться этих договоренностей, то сценарий завершения войны за несколько месяцев, о котором говорил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, может стать реальностью.

По словам Жмайло, на продолжительность войны влияет множество факторов: действия Украины и России, решения США и Китая, а также позиция европейских стран. Все зависит от того, как сложится этот геополитический пазл.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами. В результате обстрелов в Шахтерском районе ранены 10 человек, повреждены три пятиэтажки, в квартирах вспыхнули пожары.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, россияне могут в ближайшее время осуществить новую массированную атаку, используя значительное количество ракет и дронов. Кроме того, по данным мониторинговых каналов, стратегическая авиация уже приведена в готовность.

Также, вчера, 18 октября, под ударом беспилотников оказались Сумы. Город подвергся нескольким "прилетам" в течение дня. Как сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, одним из первых объектов, в который попали оккупанты, стала автозаправка в спальном районе.

О персоне: Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

