Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

О чем сказал Зеленский:
- Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины
- Украина согласилась на безусловное прекращение огня
- Сила может стать залогом для мира
Российские оккупационные войска почти ежедневно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре Украины. За последнюю неделю враг выпустил по Украине более 3270 ударных БпЛА, 1370 КАБов и почти 50 единиц ракетного вооружения различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не стремилась к войне - страна соглашалась на безусловное прекращение огня, искала пути к миру и неоднократно предлагала международному сообществу варианты, как остановить атаки с воздуха, суши и моря.
"Но именно Россия постоянно тормозит этот процесс - манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте. Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать", - указал он.
Он также отметил, что российские войска почти ежедневно осуществляют сотни ударов по критической и гражданской инфраструктуре Украины. Только за текущую неделю Россия использовала более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и около 50 ракет различных типов.
Президент добавил, что Украина постоянно укрепляет систему защиты совместно с партнерами - через программу PURL, инвестиции в собственную оборонную промышленность, а также в рамках двусторонних и многосторонних форматов сотрудничества.
Смотрите видео Зеленского относительно ударов по Украине:
Зеленский отметил, что остановить Путина разговорами невозможно, потому что нужно мощное давление, ведь Россия реагирует только на силу, и именно сила может стать залогом мира.
"Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизни. Спасибо всем, кто в этом помогает", - резюмирует он.
Когда может закончиться война России против Украины - прогноз эксперта
Как писал Главред, война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до года, и решающим фактором в сокращении этого срока может стать позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Он отметил, что если Пекин прекратит поддержку Москвы, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея будет придерживаться этих договоренностей, то сценарий завершения войны за несколько месяцев, о котором говорил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, может стать реальностью.
По словам Жмайло, на продолжительность войны влияет множество факторов: действия Украины и России, решения США и Китая, а также позиция европейских стран. Все зависит от того, как сложится этот геополитический пазл.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами. В результате обстрелов в Шахтерском районе ранены 10 человек, повреждены три пятиэтажки, в квартирах вспыхнули пожары.
По данным журналиста Андрея Цаплиенко, россияне могут в ближайшее время осуществить новую массированную атаку, используя значительное количество ракет и дронов. Кроме того, по данным мониторинговых каналов, стратегическая авиация уже приведена в готовность.
Также, вчера, 18 октября, под ударом беспилотников оказались Сумы. Город подвергся нескольким "прилетам" в течение дня. Как сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, одним из первых объектов, в который попали оккупанты, стала автозаправка в спальном районе.
Другие новости:
- РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушения
- Дроны-перехватчики ВСУ меняют правила войны: в Business Insider раскрыли детали
- "Ситуация для России уже критическая": назван решающий год для правления Путина
О персоне: Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.
В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред