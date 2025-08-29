Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

Виталий Кирсанов
29 августа 2025, 16:09
110
Зеленский напомнил, что разведение войск уже согласовывалось в Донецкой и Луганской областях после 2014-го года в рамках Минского процесса.
Зеленский рассказал о "буферной зоне" на фронте
Зеленский рассказал о "буферной зоне" на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Буферная зона уже существует
  • Из-за дронов на фронте образовалась "мертвая зона"

Украинские военные не будут отходить от текущих линий фронта. А так называемая "буферная зона" уже создана из-за интенсивного применения дронов на поле боя. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге журналистам.

Зеленский прокомментировал сообщения в медиа о том, что якобы европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны на фронте в рамках будущего мирного соглашения.

видео дня

Как пояснил Зеленский, в связи с интенсивным применением дронов, на фронте образовалась "мертвая зона" и все, что поражается дронами, уже является отведенным.

"Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я попытался объяснить это некоторым коллегам. Кстати, некоторые это правильно очень понимают. Только те, кто не понимает технологического состояния сегодняшней войны, предлагают буферную зону на сорок, пятьдесят, шестьдесят, и я даже слышал предложение - 100 километров. Сегодня тяжелое оружие у нас находится на расстоянии более 10 километров друг от друга. Потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", - она уже существует", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, не надо затягивать время, и не надо вестись на различные пункты, дополнительные условия от России или еще от каких-то "фантазеров".

"Буферная зона существует. Если России хочется иметь большее расстояние от нас, - они могут отойти вглубь временно оккупированных территорий Украины. Нам для этого ничего не нужно", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, поскольку дронами все выжигается на определенном расстоянии, то раньше уже давно все было отведено.

"То есть ничего никуда оттягивать не надо. Оно все уже давно оттянуло", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, он предложил обратить внимание на передний край, где располагается российская армия.

"Где там есть бронированная техника? Где там есть танки? Ноль. Ничего уже нет. Никто не выдвигается, потому что все теряют технику. Днем, ночью. В любой момент. Поэтому это просто лишние разговоры", - пояснил Зеленский.

Глава государства напомнил, что разведение войск уже согласовывалось в Донецкой и Луганской областях после 2014-го года в рамках Минского процесса, но этот отвод тогда ни к чему это не привело.

'Не надо вестись на условия фантазеров': Зеленский ответил на идею о буферной зоне

Смотрите видео о том, что Зеленский ответил на предложение о буферной зоне в Украине:

Может ли Украина отвоевать оккупированные территории

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что для того, чтобы отвоевать утраченные территории нужны люди на фронте.

"Нам сейчас людей на фронте не хватает даже для того, чтобы отстаивать то, что мы контролируем. Недавняя история возле Доброполья это, к сожалению, показала. И это не единственный пример. Наша главная проблема в том, что не хватает людей на фронте. Нам не хватает людей для того, чтобы отстоять линию фронта, не говоря уже о том, чтобы что-то отвоевывать", - подчеркнул он.

Создание буферной зоны между Украиной и РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявлял, что идея создания буферной зоны на 15 км по обе стороны линии фронта в Украине может быть опасной - это может привести к потере контроля над городами.

Накануне эксперт Олег Жданов оценил идею создания буферной зоны между ВСУ и оккупационными войсками страны-агрессора России, где должны были бы разместить европейские и британские войска, как маловероятную.

Ранее эксперт Тарас Загородний рассказал, что чем больше иностранных войск будет находиться на территории Украины, тем лучше. По сути, это уже будет вступлением в НАТО, если войска Альянса будут находиться на территории Украины в буферной зоне.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский линия фронта буферная зона новости Украины война России и Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

17:19Мир
РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:23Украина
"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

16:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Последние новости

17:19

В Польше и Литве жестко ответили на антиукраинскую истерику Сийярто

16:28

Появился еще в VI веке до нашей эры: какой город является самым старым в УкраинеВидео

16:25

Можно ли крутить руль до упора: водителям разъяснили популярный мифВидео

16:23

РФ стянула десятки тысяч штурмовиков: Зеленский назвал самые опасные направления

16:09

"Не надо вестись на условия фантазеров": Зеленский ответил на идею о буферной зоне

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
15:53

Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

15:48

Серьезный шаг: Селена Гомес решилась на кардинальные изменения в жизни

15:28

Одно правило спасет все: что нужно регулярно делать с чайником, чтобы чай был вкусным

15:27

Создание буферной зоны и отход на 40 км: генерал назвал опасность для Украины

Реклама
15:26

Почему 30 августа нельзя покупать новые вещи: какой церковный праздник

15:22

Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

15:17

Как часто нужно менять тормозную жидкость в авто - эксперт назвал четкие срокиВидео

14:56

Ключевая станция: Силы обороны поразили важный объект обеспечения армии РФ

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

Реклама
13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

12:15

Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

12:01

Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибыВидео

12:01

Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

11:40

Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить КиевВидео

11:40

Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответилВидео

11:02

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

10:58

В Венеции на кинофестивале появился триколор: МИД и Минкульт Украины отреагировали

10:57

В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

10:36

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:19

Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

10:07

Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

10:02

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

09:59

Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

09:45

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

Реклама
09:37

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:27

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

09:23

Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответВидео

09:00

В инвалидном кресле и не может говорить: в сети появилось видео Эдиты ПьехиВидео

08:25

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

08:10

Летний провал Путина: какой удар по Украине Россия готовит на осеньмнение

08:10

Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пытокмнение

08:04

Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в СШАВидео

08:01

Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами КалибрВидео

07:30

Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять