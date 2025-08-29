'Не надо вестись на условия фантазеров': Зеленский ответил на идею о буферной зоне

Зеленский напомнил, что разведение войск уже согласовывалось в Донецкой и Луганской областях после 2014-го года в рамках Минского процесса.

Зеленский рассказал о "буферной зоне" на фронте

Что сказал Владимир Зеленский:

Буферная зона уже существует

Из-за дронов на фронте образовалась "мертвая зона"

Украинские военные не будут отходить от текущих линий фронта. А так называемая "буферная зона" уже создана из-за интенсивного применения дронов на поле боя. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге журналистам.

Зеленский прокомментировал сообщения в медиа о том, что якобы европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны на фронте в рамках будущего мирного соглашения.

Как пояснил Зеленский, в связи с интенсивным применением дронов, на фронте образовалась "мертвая зона" и все, что поражается дронами, уже является отведенным.

"Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я попытался объяснить это некоторым коллегам. Кстати, некоторые это правильно очень понимают. Только те, кто не понимает технологического состояния сегодняшней войны, предлагают буферную зону на сорок, пятьдесят, шестьдесят, и я даже слышал предложение - 100 километров. Сегодня тяжелое оружие у нас находится на расстоянии более 10 километров друг от друга. Потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", - она уже существует", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, не надо затягивать время, и не надо вестись на различные пункты, дополнительные условия от России или еще от каких-то "фантазеров".

"Буферная зона существует. Если России хочется иметь большее расстояние от нас, - они могут отойти вглубь временно оккупированных территорий Украины. Нам для этого ничего не нужно", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, поскольку дронами все выжигается на определенном расстоянии, то раньше уже давно все было отведено.

"То есть ничего никуда оттягивать не надо. Оно все уже давно оттянуло", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, он предложил обратить внимание на передний край, где располагается российская армия.

"Где там есть бронированная техника? Где там есть танки? Ноль. Ничего уже нет. Никто не выдвигается, потому что все теряют технику. Днем, ночью. В любой момент. Поэтому это просто лишние разговоры", - пояснил Зеленский.

Глава государства напомнил, что разведение войск уже согласовывалось в Донецкой и Луганской областях после 2014-го года в рамках Минского процесса, но этот отвод тогда ни к чему это не привело.

Может ли Украина отвоевать оккупированные территории

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что для того, чтобы отвоевать утраченные территории нужны люди на фронте.

"Нам сейчас людей на фронте не хватает даже для того, чтобы отстаивать то, что мы контролируем. Недавняя история возле Доброполья это, к сожалению, показала. И это не единственный пример. Наша главная проблема в том, что не хватает людей на фронте. Нам не хватает людей для того, чтобы отстоять линию фронта, не говоря уже о том, чтобы что-то отвоевывать", - подчеркнул он.

Создание буферной зоны между Украиной и РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявлял, что идея создания буферной зоны на 15 км по обе стороны линии фронта в Украине может быть опасной - это может привести к потере контроля над городами.

Накануне эксперт Олег Жданов оценил идею создания буферной зоны между ВСУ и оккупационными войсками страны-агрессора России, где должны были бы разместить европейские и британские войска, как маловероятную.

Ранее эксперт Тарас Загородний рассказал, что чем больше иностранных войск будет находиться на территории Украины, тем лучше. По сути, это уже будет вступлением в НАТО, если войска Альянса будут находиться на территории Украины в буферной зоне.

