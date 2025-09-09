Укр
РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки

Руслана Заклинская
9 сентября 2025, 12:40обновлено 9 сентября, 13:35
Бомба попала прямо в место скопления людей - обычных мирных жителей, которые в тот момент получали пенсии.
РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десятки
Удар по Яровой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/VadymFilashkin

Что известно:

  • Россия нанесла авиаудар по поселку Яровая в Донецкой области
  • Погибли более 20 человек, еще столько же ранены
  • Россияне сбросили авиабомбу во время выдачи пенсий мирным жителям

Российские войска нанесли авиационный удар по поселку Яровая в Донецкой области. Вражеская бомба попала прямо по мирным жителям в тот момент, когда людям выдавали пенсии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших - более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что подобные удары не должны оставаться без должной реакции международного сообщества. По его словам, Россия целенаправленно уничтожает жизнь в Украине, но при этом до сих пор избегает новых масштабных санкций и решительных действий со стороны ведущих государств мира.

"Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", - добавил президент.

Сколько погибло людей

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что в результате российского авиаудара погиб по меньшей мере 21 человек, еще столько же получили ранения.

"Россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия - это чистый терроризм", - заявил он.

На месте трагедии работают спасатели, медики, полиция и представители местной власти. Пострадавшим оказывают помощь.

Также Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Комментарий "Укрпочты"

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что среди раненых в Яровой - начальница отделения компании. По его словам, благодаря оперативной помощи водителя угрозы ее жизни нет - она уже в больнице.

"Сегодня у нас тяжелый день. Впервые страна-убийца зверски сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии в Донецкой области, убив более 20 человек и ранив других. Мои соболезнования семьям погибших", - добавил Смелянский.

Глава "Укрпочты" отметил, что с начала войны в компании постоянно меняли процедуры безопасности. Машина "Укрпочты" стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченной. Однако, как предположил Смелянский, кто-то сдал координаты.

Также он добавил, что "Укрпочта" договорилась с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне, чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами.

РФ модернизировала БпЛА

Российские беспилотники в ночь на 7 сентября прорвали одну из самых мощных зон противовоздушной обороны в центре Киева, однако врагу не стоит слишком радоваться. Такую оценку дал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, заместитель председателя СБУ в 2014-2015 годах и директор Агентства по реформированию сектора безопасности, в эфире "Еспресо".

По его словам, россияне испытывали модернизированные беспилотники, которые отличаются от старых "шахедов" и "Гераней" скоростью, высотой полета и технологиями. Также они частично могут обходить украинские силы ПВО.

"Я бы не очень радовался на месте врага, что им все удалось. Я думаю, что это одномоментная такая вещь", - подчеркнул генерал-майор.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Киев ударными дронами и ракетой "Искандер". Один из ударов был нанесен прямо по зданию Кабинета министров Украины.

По данным Уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, боевая часть ракеты, которая попала в Кабмин, не сработала. Ракета содержала компоненты из США, Европы, Беларуси и РФ.

Кроме этого, Россия снова готовит удары по украинской энергетике, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки. Он отметил важность защиты критической инфраструктуры, стабильности энергосистемы и обеспечении общин надежной связью.

О персоне: Вадим Филашкин

Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине авиабомба новости Украины война России и Украины
