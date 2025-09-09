Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видео

Ангелина Подвысоцкая
9 сентября 2025, 02:48
801
Российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер" по зданию Кабинета министров.
удар по Кабмину
Момент удара по Кабмину попал на видео / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Что известно:

  • Россияне атаковали Киев ракетами и дронами
  • Одна из ракет ударила по Кабмину
  • Россияне ударили по Кабинету министров баллистической ракетой Искандер

Российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами и ракетами в ночь на 7 сентября. Один из ударов был прямо по зданию Кабинета министров Украины. В Сети появилось видео с моментом удара по Кабмину.

Известно, что россияне атаковали здание правительства баллистической ракетой "Искандер".

видео дня
Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

На кадрах, которые разлетелись в Сети, видно момент удара и взрыва в районе Кабинета министров. После попадания над зданием подымался столб дыма. Также удалось зафиксировать пролет других ракет.

Смотрите видео с моментом удара по Кабмину в Киеве:

удар по Кабмину
Россияне ударили ракетой по Кабминету министров / фото: скриншот

Удар по Кабмину - мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что российский удар по правительственному кварталу, в частности поражение здания Кабмина, имеет показательный характер.

Криволап подчеркнул, что попадание в крышу Кабмина стало показательным и одновременно выявило серьезные проблемы в работе системы противовоздушной обороны. Он добавил, что это событие свидетельствует о наличии более глубоких системных недостатков.

"Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он в эфире телеканала Киев24.

Удар по Кабмину 7 сентября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия снова осуществила массированный обстрел Украины. Под ударами оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые с начала полномасштабной войны вражеская атака повредила здание Кабинета Министров.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторую волну санкций против России в ответ на действия страны-агрессора.

Другие новости:

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине Кабмин Искандер вторжение России ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видео

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видео

02:48Украина
Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:06Фронт
В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

01:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

Последние новости

04:06

"Все может повториться": бывший узник Путина спрогнозировал будущее России

03:30

Невероятное открытие: ученый нашел затерянную Атлантиду и назвал точное место

02:48

Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видеоВидео

02:06

Враг атакует на нескольких направлениях: Генштаб назвал самые активные участки

02:00

56-летняя звезда "Друзей" подтвердила новый роман

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
01:25

Денежный прорыв уже с понедельника: каким знакам звезды обещают карьерный рывок

01:09

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

00:55

Почему нижняя часть корабля красная: неожиданная связь между цветом и эффективностью

00:03

Планы врага на Донбассе: в ВСУ рассказали, какие города могут оказаться под прицелом

Реклама
08 сентября, понедельник
23:09

Влупит +11 и будут лить грозовые дожди: в ближайшие часы ухудшится погода

23:05

"Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону

23:00

Украинский футболист оказался в центре финансового скандала – о чем идет речь

22:20

Опасная самоуверенность: почему Путин изменил тактику обстрелов после визита в Китай

22:16

Земля начинает вращаться быстрее - ученые рассказали об угрозе для человечества

22:09

Украинская супермодель Снежана Онопко обвенчалась с мужем

21:17

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

21:13

"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дымуВидео

21:11

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

20:55

Начнет краснеть за считанные дни: простой способ ускорить созревание перца в сентябреВидео

20:17

РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

Реклама
20:15

Можно ли носить одежду умерших и вещи из секонд-хенда - священник дал советВидео

20:07

Россия выбрала новую цель для ударов по Украине - о чем идет речь

19:48

Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

19:41

Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный штормВидео

19:36

По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой

19:35

"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

19:10

Откуда берутся 600-800 целей РФ за ночь?мнение

19:05

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

18:54

"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и светаВидео

18:53

Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

18:30

В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году

18:07

Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки

18:05

"Заходят с четырех направлений": в ВСУ предупредили об угрозе для Славянска

17:54

Очень важный церковный праздник 9 сентября: четыре запрета, которые нельзя нарушать

17:42

Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

17:25

Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевамиВидео

17:14

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит МозговогоВидео

16:59

У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

16:59

Что категорически нельзя давать собакам - названы девять опасных продуктов

16:34

Если вантуза нет под рукой: хитрый трюк с бутылкой, который "пробьет" засорыВидео

Реклама
16:34

"Проблема серьезная": СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки СимоньянВидео

16:08

Психологи "сломали голову": только 80% уникальных людей видят оптическую иллюзию

16:01

Есть угроза массированного удара по Украине в следующие 48 часов: что станет целью

15:57

Уничтожены и ранены военные: в РФ атакована причастная к зверствам в Украине в/ч

15:50

Не только Киев - какой город дважды становился столицей Украины

15:42

"Принадлежат только мне": Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего

15:16

Россия ударила по Кабмину не "Шахедом": в Defense Express раскрыли детали атаки

15:08

Деньги льются рекой: какие ТОП-5 дат рождения приносят финансовый успех

14:56

Один ингредиент превращает яичницу в безупречное блюдо: раскрыт главный секретВидео

14:45

"Оптимизма нет": украинцам посоветовали запастись фонариками и водой, детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять