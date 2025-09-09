Ракеты летели одна за другой: момент удара по Кабмину попал на видео

Российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер" по зданию Кабинета министров.

Момент удара по Кабмину попал на видео / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами и ракетами в ночь на 7 сентября. Один из ударов был прямо по зданию Кабинета министров Украины. В Сети появилось видео с моментом удара по Кабмину.

Известно, что россияне атаковали здание правительства баллистической ракетой "Искандер".

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

На кадрах, которые разлетелись в Сети, видно момент удара и взрыва в районе Кабинета министров. После попадания над зданием подымался столб дыма. Также удалось зафиксировать пролет других ракет.

Смотрите видео с моментом удара по Кабмину в Киеве:

Россияне ударили ракетой по Кабминету министров / фото: скриншот

Как писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что российский удар по правительственному кварталу, в частности поражение здания Кабмина, имеет показательный характер.

Криволап подчеркнул, что попадание в крышу Кабмина стало показательным и одновременно выявило серьезные проблемы в работе системы противовоздушной обороны. Он добавил, что это событие свидетельствует о наличии более глубоких системных недостатков.

"Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он в эфире телеканала Киев24.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия снова осуществила массированный обстрел Украины. Под ударами оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые с начала полномасштабной войны вражеская атака повредила здание Кабинета Министров.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторую волну санкций против России в ответ на действия страны-агрессора.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

