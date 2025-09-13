На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

Россияне волнуются из-за угрозы цунами, которое может нанести ущерб полуострову.

Местные власти сообщили о последствиях землетрясения возле полуострова / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео, скриншот с Google Maps

Основное:

На российской Камчатке произошло землетрясение

Мощность магнитуды оценивают в пределах 6,3-7,4

Местных жителей предупредили о возможном цунами

Утром 13 сентября на Камчатке, что в стране-агрессоре России, произошло землетрясение. Около 06:00 местные жители почувствовали мощные толчки, а росСМИ заявили, что магнитуда составляла 6,3.

Впоследствии стало известно, что магнитуда афтершока составила 7,0 на Камчатке. Эпицентр землетрясения расположился в акватории Тихого океана, на 114 км к востоку от Петропавловска.

видео дня

Что заявили местные власти

Губернатор Владимир Солодов сообщил, что все службы края переведены в режим повышенной готовности после мощного афтершока интенсивностью до шести баллов.

Жителей сразу попросили не посещать пляжи и другие опасные районы из-за угрозы цунами. В то же время Солодов утверждает, что повреждений инфраструктуры и жилых домов на данный момент нет.

В региональном ГУ МЧС сообщили об угрозе цунами для трех округов: Алеутского, Усть-Камчатского и Петропавловск-Камчатского. В то же время российские пропагандисты бьют тревогу из-за новых возможных разрушительных волн.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео землетрясения на Камчатке:

Как оценили землетрясение иностранные ученые

Немецкий центр геонаук (GFZ), как пишет Reuters, сообщил, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км.

Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду землетрясения по-другому - в 7,4 балла с большей почти в четыре раза глубиной 39,5 км.

Ситуация на Камчатке - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение магнитудой более 8 баллов. Это самое мощное землетрясение с 1952 года. После землетрясения в Елизовском районе зафиксировали волну цунами высотой 3-4 метра. Некоторые населенные пункты были затоплены.

Впоследствии выяснилось, что цунами после этого землетрясения задело базу Тихоокеанского флота страны-агрессора России, где размещено большинство атомных подводных лодок РФ.

Через несколько дней после землетрясения, в начале августа, на российском полуострове началось мощное извержение вулкана Крашенинникова. Он выбрасывает пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

