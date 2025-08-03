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Впервые за 600 лет: на Камчатке началось мощное извержение вулкана, детали

Мария Николишин
3 августа 2025, 12:45
282
Шлейф пепла распространился в сторону Тихого океана.
Впервые за 600 лет: на Камчатке началось мощное извержение вулкана, детали
Извержение вулкана на Камчатке / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • На Камчатке извергается вулкан
  • Объявлен "оранжевый" уровень опасности
  • Последнее извержение произошло примерно в 1463 году

На российском полуострове Камчатка началось мощное извержение вулкана Крашенинникова. Он выбрасывает пепел на высоту до 6 километров над уровнем моря. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Известно, что в регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности. Шлейф пепла распространился в восточном направлении - в сторону Тихого океана.

видео дня

Стоит добавить, что в зоне движения пепла нет населенных пунктов, его выпадение в жилых районах не зафиксировано. В районе вулкана также не зарегистрировано туристических групп.

Извержение вулкана - видео:

Впервые за 600 лет: на Камчатке началось мощное извержение вулкана, детали

Почему началось извержение вулкана

Извержение вулкана связывают с сильным землетрясением магнитудой 8,8 балла, которое произошло на Камчатке 30 июля.

Что интересно, последнее зафиксированное извержение Крашенинникова произошло примерно в 1463 году.

Землетрясение в России

30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение. Это было самое мощное землетрясение с 1952 года. После него была зафиксирована волна цунами, которая затопила некоторые населенные пункты.

Кроме того, из-за подземных толчков были повреждены несколько зданий. Образовались трещины, повреждены трубы и вентиляционные шахты.

Землетрясения в Украине - что известно

Как сообщал Главред, 13 июля на территории Черновицкой области было зафиксировано землетрясение с магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. Подземный толчок произошел вблизи поселка Конятин, что в Вижницком районе.

11 мая в Одессе и области также было ощутимое землетрясение. Его магнитуда была 4,6 баллов. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в сейсмической зоне Вранча, что в Румынии.

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