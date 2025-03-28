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Небоскрёб сложился как карточный дом, люди под завалами: Азию всколыхнули землетрясения

Даяна Швец
28 марта 2025, 10:00
389
Из-за землетрясения приостановили работу метро, пассажиров эвакуируют.
землетрясение
Землетрясение вызвало обвал здания / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.
  • Власти просят людей держаться подальше от высоток

В Бангкоке произошло сильное землетрясение магнитудой до 7,7, что вызвало панику среди жителей. Подземные толчки ощущались в разных районах города, вызвав шатание строительных кранов и разлив воды из бассейнов на крышах, пишут СМИ.

Одним из самых серьезных последствий стало обрушение находящегося на стадии строительства высотного здания.Полиция Бангкока подтвердила, что многоэтажка обрушилась, и 43 человека оказались под завалами, пишет Le Monde.

видео дня

На драматическом видео, распространенном в социальных сетях, видно, как многоэтажное здание с краном на вершине двигает в облако пыли, а зрители кричат ​​и убегают.

Очевидцы рассказывают о густом столбе пыли, который был виден из разных частей города.

В Бангкоке произошло землетрясение магнитудой 7,7
В Бангкоке произошло землетрясение магнитудой 7,7 / фото: тг-канал Главред

Из-за землетрясения в Бангкоке приостановили работу метро, пассажиров эвакуируют. Власти призвали жителей избегать высотных зданий и искать безопасные укрытия. Спасательные службы уже работают в пострадавших районах.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,7 произошло и в соседней Мьянме. Примерно через 12 минут был зафиксирован еще один сильный толчок магнитудой 6,4, пишет CNN.

Жители Янгона (Мьянма) рассказывают, что подземные толчки продолжались около минуты.

"Мы чувствовали землетрясение около минуты, а затем выбежали из здания. Мы видели, как другие люди тоже выбегали из зданий. Это было очень внезапно и очень сильно", - говорят очевидцы.

После мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме, через 12 минут случился еще один подземный толчок, хотя и меньшей силы. Это второе землетрясение повлекло за собой серьезные разрушения: обрушился мост через реку Иравади, который имел длину более километра.

Этот мост был важной транспортной артерией, соединявшей пригород Мандалая, второго по величине города страны, с городом Сикай. Кроме того, в некоторых районах было зафиксировано разрушение жилых домов.

В результате этих подземных толчков в целях безопасности временно прекратили работу аэропорты в Таиланде. Отголоски землетрясения достигли даже китайской провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой, где также ощущались толчки.

Эпицентр землетрясения в юго-восточной Азии пришелся на Мьянму
Эпицентр землетрясения в юго-восточной Азии пришелся на Мьянму / фото: тг-канал Главред

Последние новости о землетрясениях в мире

Как писал Главред, в начале 2025 года в Тибете произошло мощное землетрясение. В результате стихийного бедствия погибло по меньшей мере 53 человека и 62 ранены.

Не обошли землетрясения и Украину. На Полтавщине вечером 1 февраля произошло землетрясение с магнитудой 3,67 балла - в ГСЧС рассказали о последствиях.

Впоследствии 16 февраля произошло второе землетрясение, зафиксированное в регионе. Его зафиксировали в районе села Браилки Полтавского района.

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Что такое издание Le Monde?

Le Monde французская ежедневная вечерняя газета Главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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