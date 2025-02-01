На Полтавщине произошло землетрясение: в ГСЧС рассказали о последствиях

Землетрясение зафиксировали на глубине 3 километров между двумя населенными пунктами области.

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Землетрясение почувствовали не только жители Полтавы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с Google Maps

Что сообщили в ГСЧС:

Землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой

Магнитуда землетрясения была 3,67

Негативных последствий предварительно нет

Вечером 1 февраля жители Полтавы сообщили о том, что в городе почувствовали землетрясение. Эту информацию прокомментировали в ГСЧС Украины в Telegram.

В сообщении говорится, что сегодня в 18:21 между двумя городами Полтавской области - Полтавой и Решетиловкой, произошло землетрясение с магнитудой 3,67 балла.

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Как отследили в Главном центре специального контроля, толчки зафиксировали на глубине 3 километров.

"По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было. Будьте внимательны и сохраняйте спокойствие", - добавили в ГСЧС.

Землетрясения в Украине - последние новости

Последний раз Главред писал, что землетрясение в Украине произошло 23 октября 2024 года. Тогда Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области

Накануне этого же месяца в Украине произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на территории Криворожского района Днепропетровской области.

Ранее, в сентябре 2024 года в Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Выяснилось, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии.

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Что такое Главный центр специального контроля? Главный центр специального контроля (ГЦСК) - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия. ГЦСК предназначен для осуществления контроля национальными техническими средствами: за соблюдением международных договоров и соглашений по ограничению и запрету испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях,за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего Земного шара, за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.

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