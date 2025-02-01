На Полтавщине произошло землетрясение: в ГСЧС рассказали о последствиях

Что сообщили в ГСЧС:
- Землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой
- Магнитуда землетрясения была 3,67
- Негативных последствий предварительно нет
Вечером 1 февраля жители Полтавы сообщили о том, что в городе почувствовали землетрясение. Эту информацию прокомментировали в ГСЧС Украины в Telegram.
В сообщении говорится, что сегодня в 18:21 между двумя городами Полтавской области - Полтавой и Решетиловкой, произошло землетрясение с магнитудой 3,67 балла.
Как отследили в Главном центре специального контроля, толчки зафиксировали на глубине 3 километров.
"По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было. Будьте внимательны и сохраняйте спокойствие", - добавили в ГСЧС.
Землетрясения в Украине - последние новости
Последний раз Главред писал, что землетрясение в Украине произошло 23 октября 2024 года. Тогда Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы, в Днестровском районе Черновицкой области
Накануне этого же месяца в Украине произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на территории Криворожского района Днепропетровской области.
Ранее, в сентябре 2024 года в Одессе ощутили мощное землетрясение. Подземные толчки были и в других регионах области. Выяснилось, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Румынии.
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Что такое Главный центр специального контроля?
Главный центр специального контроля (ГЦСК) - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия.
ГЦСК предназначен для осуществления контроля национальными техническими средствами: за соблюдением международных договоров и соглашений по ограничению и запрету испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях,за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего Земного шара, за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.
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