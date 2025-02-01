Удар России по жилому дому в Полтаве: число жертв возросло, назван тип ракеты РФ

Главное:
- В Полтаве возросло число жертв ракетного удара РФ по жилому дому
- По предварительным данным РФ нанесла удар ракетой Х-22
Число погибших в Полтаве в результате ракетного удара по жилому дому возросло до пяти, 22 человека были спасены.
"Пострадали 13 человек, среди которых трое детей", - сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Аварийно-спасательные работы продолжаются, работают все службы города. Отметим, что ранее сообщалось о трех погибших.
Подробности ракетного удара РФ по Полтаве
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщили в Полтавской областной прокуратуре.
По данным следствия, 1 февраля утром вооруженные силы России совершили ракетный удар по Полтаве, предварительно ракетой Х-22.
Разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены другие жилые дома и автотранспорт. В результате есть погибшие и раненые, среди которых трое детей.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Полтавской области.
Смотрите видео - последствия удара РФ по Полтаве:
Ранее сообщалось о том, что Россия ударила ракетами по Полтаве. Как рассказали в ГСЧС, в результате удара разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.
Позднее президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине. Президент Украины выразил соболезнования родным и близким.
Как сообщал Главред, 1 февраля Украина оказалась под атакой ракет и дронов. В Харьковской и Полтавской областях раздавались взрывы, есть попадания.
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Ракета Х-22 - что о ней известно
Х-22 "Буря" (по классификации НАТО — AS-4 Kitchen — "Кухня") — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22, пишет Википедия.
Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных и площадных целей с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боеголовки.
Ракета Х-22 длительное время находилась в производстве и имеет множество модификаций.
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