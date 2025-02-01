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Люди под завалами, подъезд вдребезги: Россия ударила по Полтаве - есть жертвы

Даяна Швец
1 февраля 2025, 08:45обновлено 1 февраля, 09:37
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На месте попадания работают спасатели и экстренные службы.
Прибытие, Полтава, ракета
Россия ударила по Полтаве / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Полтавская ОГА

В утро воскресенья, 1 февраля, россияне совершили атаку на Полтавщину. Под удар попала энергетическая инфраструктура в области, зафиксировано попадание в жилой дом в Полтаве. Об этом сообщает Полтавская ОГА.

"Враг атаковал Полтавскую область. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", - говорится в сообщении.

Также в ОВА рассказали детали попадания по многоэтажке.

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"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя!" - призвали в ОВА.

Как говорится в сообщении, в результате обстрела без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители Полтавщины. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Влучання на Полтавщині
Попадания на Полтавщине / фото: тг-канал Главред

Обновлено 9-05: В результате ракетного удара по дому в Полтаве погибли два человека, отметили в ГСЧС.

"Еще 7 пострадали, среди них ребенок. Чрезвычайники спасли 21 человек. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто", - говорится в сообщении.

Обновлено 9-30: До 3 человек возросло число погибших после ракетного удара по пятиэтажке в Полтаве, - ГСЧС.

  • Последствия удара ракетой по жилому дому в Полтаве
    Последствия удара ракетой по жилому дому в Полтаве фото: ГСЧС
  • Последствия удара ракетой по жилому дому в Полтаве
    Последствия удара ракетой по жилому дому в Полтаве фото: ГСЧС
  • Последствия удара ракетой по жилому дому в Полтаве
    Последствия удара ракетой по жилому дому в Полтаве фото: ГСЧС
  • Последствия удара ракетой по жилому дому в Полтаве
    Последствия удара ракетой по жилому дому в Полтаве фото: ГСЧС

Утром 1 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. В Харькове и Хмельницкой области зафиксированы взрывы. В небе над страной замечены вражеские ударные дроны и ракеты.

Атака на Украину 1 февраля - что известно

Как сообщал Главред, 1 февраля Украина оказалась под атакой ракет и дронов. В Харьковской и Полтавской областях раздавались взрывы, есть попадания.

Как сообщили в Укрэнерго, в связи с ракетной атакой вводятся отключения света. В Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения.

Больше новостей о ракетном терроре Украины:

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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ПВО Полтавщина новости Полтавы Воздушные Силы Полтавская область взрыв ракетный удар отключения света Ракетная атака на Украину
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