РФ накопила сотни ракет: полковник ВСУ назвал цели массированных ударов по Украине

У россиян достаточное количество ракетных ресурсов, чтобы бить по разным уголкам Украины, говорит Владислав Селезнев.

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Российская армия накопила около 1400 ракет

Враг будет работать по разведанным целям

Страна-агрессор РФ может планировать массированные ракетно-дроновые атаки с целью создания серьезных нагрузок на украинскую энергетическую инфраструктуру для принуждения к переговорам на своих условиях, заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Очевидно, что сейчас все ультимативные требования Кремля по капитуляции Украины полностью отметаются украинским правительством. Но все может измениться из-за того же коллапса в энергетической системе нашей страны", - подчеркнул он в комментарии для ТСН.ua.

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Эксперт не исключает, что как только возрастет нагрузка на энергосистему Украины из-за низких температур, есть риск для энергетической системы страны. Он также напомнил о том, что у России уже есть немалый запас ракет, производство которых продолжается.

"Наша разведка сообщала недели три назад, что российская армия накопила около 1400 ракет. Производство ракет в России продолжается, так что не стоит надеяться на то, что у врага нет ресурса для массированных атак", — отмечает бывший спикер Генштаба.

Он также предупредил о том, что у россиян достаточное количество ракетных ресурсов, чтобы бить по разным уголкам Украины.

"Нет никакого безопасного уголка. Думаю, враг во время следующей атаки по Украине будет работать по разведанным целям — объектам энергетики, военным объектам, военной инфраструктуре. Ключевой фактор для российской армии — разрушение наших ресурсов. Ресурсы, все то, что обеспечивает боевую мощь, определяют эффективность противостояния на поле боя", — резюмирует Селезнев.

Ранее в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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