В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

Кратко:
- Дроны атаковали Киев
- Обломки БПЛА повредили квартиру в многоэтажке
Во время воздушной тревоги утром 31 января обломки вражеского дрона упали в Оболонском районе Киева. Пострадала квартира в многоэтажном жилом доме.
Как сообщил в Тelegram мэр столицы Виталий Кличко, в результате падения обломков БпЛА разбито стекло и повреждение балкона в одной из квартир в многоэтажке.
Кличко добавил, что спасатели и медики работают на месте происшествия.
По данным мэра столицы, информация о пострадавших не поступала.
Воздушные атаки РФ на Киев - последние новости
29 января российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо.
В ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.
В Киевской области из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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