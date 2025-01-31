В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

Спасатели и медики работают на месте происшествия.

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Обломки вражеского БПЛА повредили квартиру в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

Дроны атаковали Киев

Обломки БПЛА повредили квартиру в многоэтажке

Во время воздушной тревоги утром 31 января обломки вражеского дрона упали в Оболонском районе Киева. Пострадала квартира в многоэтажном жилом доме.

Как сообщил в Тelegram мэр столицы Виталий Кличко, в результате падения обломков БпЛА разбито стекло и повреждение балкона в одной из квартир в многоэтажке.

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Кличко добавил, что спасатели и медики работают на месте происшествия.

По данным мэра столицы, информация о пострадавших не поступала.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Киев - последние новости

29 января российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо.

В ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.

В Киевской области из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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