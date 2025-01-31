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РФ ударила баллистикой по центру Одессы: "прилет" по отелю, есть раненые

Алексей Тесля
31 января 2025, 21:32
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Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами.
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РФ ударила ракетами по центру Одессы / Коллаж: Главред, фото: dumskaya

Главное:

  • В Одессе много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО
  • Известно о двух пострадавших, их доставили в городские больницы

Армия страны-оккупанта РФ в пятницу вечером нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы, в результате есть пострадавшие.

"Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Угроза остается", - сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер.

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Позднее он уточнил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы. Женщина госпитализирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Как сообщил мэр Геннадия Труханов, враг атаковал исторический центр ракетами. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, пострадало здание, которое находятся под усиленной защитой.

"Известно о двух пострадавших. Сейчас их транспортируют в городские больницы, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте атаки работают соответствующие службы", — подчеркнул Геннадия Труханов.

Смотрите видео - РФ ударила по центру Одессы:

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/ Скриншот

Реакция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили по Одессе баллистическими ракетами "по обычной гражданской застройке"

"Сейчас на юге нашей страны – в Одессе – продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно-баллистика. Удары просто по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова: ПВО-первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", - заявил президент Украины.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее РФ атаковала Киев дронами. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.

В Киевской области из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена.

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Кто такой Олег Кипер

Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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