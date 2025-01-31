РФ ударила баллистикой по центру Одессы: "прилет" по отелю, есть раненые

Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами.

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РФ ударила ракетами по центру Одессы / Коллаж: Главред, фото: dumskaya

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В Одессе много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО

Известно о двух пострадавших, их доставили в городские больницы

Армия страны-оккупанта РФ в пятницу вечером нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы, в результате есть пострадавшие.

"Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Угроза остается", - сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер.

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Позднее он уточнил, что в результате вражеского удара пострадала сотрудница гостиницы. Женщина госпитализирована. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

/ Инфографика: Главред

Как сообщил мэр Геннадия Труханов, враг атаковал исторический центр ракетами. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, пострадало здание, которое находятся под усиленной защитой.

"Известно о двух пострадавших. Сейчас их транспортируют в городские больницы, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте атаки работают соответствующие службы", — подчеркнул Геннадия Труханов.

Смотрите видео - РФ ударила по центру Одессы:

/ Скриншот

Реакция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили по Одессе баллистическими ракетами "по обычной гражданской застройке"

"Сейчас на юге нашей страны – в Одессе – продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно-баллистика. Удары просто по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова: ПВО-первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", - заявил президент Украины.

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Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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