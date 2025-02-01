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Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

Алёна Воронина
1 февраля 2025, 07:24обновлено 1 февраля, 08:36
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Российские оккупанты атакуют Украину дронами, также в некоторых областях были зафиксированы ракеты.
Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности
Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы:/ Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

  • По всей Украине объявлена воздушная тревога
  • В Воздушных силах рассказали о большом количестве вражеских дронов
  • Также в некоторых областях уже зафиксированы ракеты, были взрывы

По всей Украине в ночь на субботу, 1 февраля, была объявлена воздушная тревога. Страна-агрессор Россия еще с ночи атакует наше государство дронами, также есть угроза применения баллистического вооружения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

видео дня

Ближе к 07:00 в Воздушных силах предупредили, что есть ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога. Напомним, воздушная тревога объявлена по всем областям Украины.

В ряде областей зафиксировано движение вражеских дронов.

Был удар по энергоинфраструктуре на Полтавщине

В Полтаве утром был слышен взрыв. Перед этим в Воздушных силах сообщали, что была зафиксирована ракета в направлении Полтавы с севера.

В Полтавской ОВА после взрыва рассказали, что в результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

"Враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях", - отметили в ОГА.

На Харьковщине были попадания в двух районах

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что были зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах области.

"Зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах. Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы", - отметил глава ОГА.

В Харькове попадание в жилой застройке, ранена женщина

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был прилет в пределах жилой застройки, известно об одном пострадавшем.

"В Харькове был прилет предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар. Есть предварительная информация об одном пострадавшем на месте прилета", - отметил Терехов.

В результате вражеской атаки на Харьков одна женщина получила ранения, добавил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По данным медиков, она в тяжелом состоянии.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до двух. Возник пожар в частном жилом доме.

В 08:09 мэр Харькова Терехов сообщил, что, к сожалению, один человек погиб в результате удара по Холодногорскому району. Еще трое ранены. Глава ОВА Синегубов рассказал, что в результате вражеского удара погибла женщина около 60 лет.

В 08:29 Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате прилета в Холодногорском районе Харькова возросло до пяти.

В Полтаве было попадание в жилую многоэтажку

В Полтавской ОВА сообщили, что было попадание в жилой многоэтажный дом.

"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя", - отметили в ОВА.

Удар по дому в Полтаве 1 февраля
Удар по дому в Полтаве 1 февраля/ фото: Полтавская ОВА

В нескольких областях отключение света из-за атаки

В связи с ракетной атакой в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения, сообщили в Укрэнерго.

Российские самолеты возвращаются на аэродромы

В 07:50 мониторинговые каналы сообщили, что сейчас все четыре вражеских борта Ту-22М3 отработали и направляются в сторону Шайковки, вероятно, на посадку. Все 6 Ту-95МС, действовавшие из района Каспийского моря, взяли курс обратно на аэродром базирования

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 31 января РФ ударила баллистикой по центру Одессы - был "прилет" по отелю, были раненые. Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами.

Позже стало известно, в эпицентре удара по Одессе оказались европейские дипломаты. Россияне нанесли удар с применением баллистики по центру Одессы, в эпицентре атаки оказались норвежские дипломатические представители, отметил Зеленский.

Также ранее сообщалось, что РФ накопила сотни ракет - полковник ВСУ назвал цели массированных ударов по Украине. У россиян достаточное количество ракетных ресурсов, чтобы бить по разным уголкам Украины, говорит Владислав Селезнев.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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