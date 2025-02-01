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"У Украины начнутся проблемы": названы последствия разговора Трампа и Путина

Юрий Берендий
1 февраля 2025, 03:45
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Переговоры между Трампом и Путиным не принесут значительных результатов, однако уже через несколько месяцев инициатива перейдет к ЕС, отметил эксперт.
'У Украины начнутся проблемы': названы последствия разговора Трампа и Путина
Названы последствия разговора Трампа и Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Коротко:

  • Оценка Трампа войны в Украине перекликается с позицией Китая
  • Переговоры между Трампом и Путиным не принесут результатов
  • Проблема в поддержке Украины со стороны США может возникнуть в 2026 году

Трамп неоднократно подчеркивал необходимость таких переговоров, а перед инаугурацией звучали заявления о его возможном визите в Китай после вступления в должность. Его оценка войны во многом перекликается с риторикой китайского руководства. В частности, он называет войну "бессмысленной", что совпадает с позицией Пекина, который, рассматривая ситуацию преимущественно со стороны России, также заявляет об отсутствии прагматического смысла в войне. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Сейчас Трамп высказывается примерно в том же ключе, тем самым посылая сигнал китайскому руководству о схожести в понимании ситуации. В чем суть? Очевидно, что исход войны остается непонятным, при этом гибнет огромное количество людей, разрушаются экономические связи, нарастают многочисленные издержки, вызванные санкционной политикой в мире, и возникают глобальные проблемы, которые сложно решить", - отмечает аналитик.

видео дня

Морозов отмечает, что возможное изъятие российских активов представляет угрозу не только для России, но и для мировой экономики. Подобная ситуация и с потенциальной блокадой Балтийского моря, которую могут ввести уже в первой половине 2025 года, и последствия этого будут далеко не положительными.

"И таким образом встает вопрос: война идет, смысла в ней нет. И Трамп это подчеркивает. На этой основе, как я понимаю, Трамп хочет достичь определенного консенсуса с Китаем. Исходя из этой позиции, он может совместно с Китаем предложить Путину эту постановку вопроса: "Война, которую ты ведешь, бессмысленна, она не приводит ни к каким ощутимым результатам". Вероятно, именно в этом и будет смысл откровенных разговоров", - подчеркивает он.

По его мнению, если целью Путина являются территориальные завоевания, то это бесперспективно. Если же он стремится сломать Украину, это автоматически означает удар и по Западу, в частности Европе, что в итоге приведет к разрушениям без каких-либо реальных достижений. Морозов считает, что Трамп будет двигаться именно в этом направлении или по крайней мере публично высказывать подобные позиции.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Что известно о самых громких предвыборных обещаниях Трампа / Инфографика: Главред

В то же время он не питает иллюзий относительно того, что Путин будет пытаться объяснить Трампу свою традиционную историческую концепцию - тот просто не станет ее слушать. Уже сейчас заметно, что в российских Telegram-каналах заявления Трампа и его команды о необходимости скорейшего начала переговоров, иначе США усилят поддержку Украины, обвалят цены на нефть и поставят российскую экономику на грань банкротства, воспринимаются как прямая угроза, что вызывает ответную реакцию Кремля.

"Поэтому я считаю, что этот телефонный звонок, скорее всего, не приведет к значимым результатам. Инициатива перейдет к европейским странам в течение ближайших 2-3 месяцев, и тогда встанет вопрос о дальнейших действиях по этой войне. Соединенные Штаты не выйдут из альянса поддержки Украины, поскольку все запланировано на 2025 год. Проблемы могут возникнуть только в 2026 году и далее", - отмечает эксперт.

Морозов заключает, что Конгресс США и в дальнейшем будет осуждать как Путина, так и Кремль, поскольку его политика противоречит всем возможным принципам. В то же время инициативу в решении ситуации постепенно возьмут на себя страны Евросоюза и НАТО.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ближайшее время должны провести телефонный разговор, который, вероятно, будет не слишком приятным для главы Кремля. Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

Государственный секретарь США Марк Рубио отметил, что война, развязанная Россией против Украины, завершится переговорами, в рамках которых обе стороны должны будут пойти на уступки. В интервью американской журналистке Мегин Келли он отметил, что нынешние события отбрасывают Украину на "100 лет назад".

Кроме того, Трамп, вероятно, уже контактировал с Путиным. Об этом он намекнул во время брифинга в Белом доме, на котором обсуждал авиакатастрофу, произошедшую в Вашингтоне вечером 29 января.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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