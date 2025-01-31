Удар РФ по историческому центру Одессы: в эпицентре удара - европейские дипломаты

Россияне нанесли удар с применением баллистики по центру Одессы, в центре атаки оказались норвежские дипломатические представители, отметил Зеленский.

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В эпицентре удара оказались норвежские дипломатические представители / Коллаж Главред, фото: Одесская ОГА, МВД

Сегодня, 31 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по историческому центру города. В эпицентре террористического обстрела РФ оказались европейские дипломаты. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, это была вполне сознательная атака террористов из страны-агрессора России по украинскому городу.

"К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители", - сообщил глава государства. видео дня

Зеленский подытожил, что сейчас устанавливаются все детали удара, а власть прилагает все усилия для помощи пострадавшим.

По данным пресс-службы МВД, Россия нанесла удар по центру Одессы. Известно о двух пострадавших, информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

"Поврежден отель, со второго этажа спасли женщину, которая оказалась заблокированной в своем номере. Также на крыше здания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может готовить масштабные ракетно-дронные удары, чтобы усилить нагрузку на украинскую энергосистему и заставить Киев согласиться на переговоры на своих условиях. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Во вторник, 28 января, российские войска нанесли удар по Николаеву баллистической ракетой. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в результате атаки погибли два человека.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Сум, произошедший 30 января. Он сообщил, что в результате попадания в многоэтажку погибли по меньшей мере четыре человека.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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