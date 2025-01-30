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Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по Сумах

Алёна Воронина
30 января 2025, 10:25
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Президент Украины рассказал о количестве погибших и раненых и подчеркнул, что мир не должен делать пауз в давлении на страну-агрессора Россию за этот террор.
Удар дрона по многоэтажке в Сумах, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление после удара РФ по дому в Сумах/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Офис президента Украины

Кратко:

  • Уже известно о 4 погибших в результате удара оккупантов по многоэтажке в Сумах
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Сумах
  • Он подчеркнул, что мир не должен делать пауз в давлении на Россию за этот террора

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Сумах в ночь на четверг, 30 января. Он рассказал, что уже известно о четырех погибших в многоэтажке в областном центре.

"Ночью Россия ударила "шахедом" по Сумах. По обычной жилой многоэтажке. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", - отметил президент Украины.

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Он отметил, что еще девять человек ранены, среди них ребенок. На месте еще продолжаются спасательные работы, продолжается разбор завалов, оказывается помощь людям.

"Ужасная трагедия, ужасное российское преступление. Очень важно, чтобы мир не делал пауз в давлении на Россию за этот террор. И я благодарен всем лидерам, которые высказываются в поддержку Украины, украинцев", - подчеркнул Зеленский.

  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины
  • Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января
    Последствия атаки дронов на Сумы в ночь на 30 января ГСЧС Украины

Удар РФ по Сумах в ночь на 30 января - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 30 января в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. После удара в доме были повреждены окна и стены. Было известно, что среди пострадавших, в частности, 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии).

Позже стало известно, что в результате удара дрона по многоэтажке в Сумах 9 человек были ранены, двое - погибли. Удалось спасти 4 человека, среди них один ребенок. Также эвакуированы 118 человек. Поисковые работы продолжаются.

Позже стало известно, что количество погибших возросло до 4 человек. Как сообщили в ГСЧС Украины, спасатели высвободили из-под разрушенных конструкций жилого дома на 5-м этаже тела еще двух человек.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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