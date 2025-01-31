'Можем констатировать': в ГУР отреагировали на вывод войск врага с фронта

Ротация северокорейских военных в Курской области напрямую связана со значительным уровнем потерь среди личного состава, отметил Юсов.

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В ГУР отреагировали на вывод войск врага с фронта / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

О чем сказал Юсов:

Войска КНДР понесли значительные потери

Северокорейские подразделения не могут выполнять поставленные задачи

В Курской области враг проводит ротацию из-за значительных потерь, однако военная поддержка России со стороны КНДР в живой силе и технике продолжается. Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя материал The New York Times об отводе северокорейских солдат с фронта из-за больших потерь.

Спикер ГУР отметил, что в отличие от официальных спикеров, западные издания могут высказываться более свободно.

видео дня

"Мы можем констатировать большие потери среди личного состава военнослужащих КНДР, которые находятся под условным прикрытием, под чужими документами на территории РФ и ведут агрессивную войну против украинских войск", - отметил Юсов.

Юсов пояснил, что такие ротационные мероприятия являются следствием боевых потерь, и подтвердил, что сотрудничество между РФ и Северной Кореей продолжается. По его словам, официальные заявления будут сделаны, когда наступит соответствующее время, но информация, которую публикуют международные медиа, свидетельствует о значительных потерях противника.

"А это означает, что подразделения после определенного процента выхода личного состава (из строя - ред.) не могут выполнять поставленные задачи", - подчеркнул Юсов.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, северокорейские военные, которые воевали на стороне России в войне против Украины, были отведены с линии фронта после значительных потерь. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на украинских и американских чиновников. По данным издания, северокорейские подразделения не появлялись на фронте уже около двух недель.

По информации The New York Times, войска КНДР были отведены с передовой в Курской области, что также подтвердили Силы специальных операций ВСУ. Представитель ССО, полковник Александр Кондратенко заявил, что северокорейских военных в этом регионе не замечали уже около трех недель.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что их могли отвести для перегруппировки, а не полного вывода из региона.

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Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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