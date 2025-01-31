'Жест доброй воли' на фронте и новый план Путина: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 31 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 31 января / Коллаж Главред, фото: Одесская ОГА, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

Во время воздушной тревоги утром 31 января обломки вражеского дрона упали в Оболонском районе Киева. Пострадала квартира в многоэтажном жилом доме.

Как сообщил в Тelegram мэр столицы Виталий Кличко, в результате падения обломков БпЛА разбиты стекла и поврежден балкон в одной из квартир в многоэтажке.

видео дня

В РФ прогремели взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазы

В ночь на 31 января неизвестные беспилотники атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти заявили, что падение обломков вызвало пожар.

Местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что во время падения обломков БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован.

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW объяснили замысел Кремля

Кремль прилагает усилия, чтобы заставить американского президента Дональда Трампа согласиться на требованиями российского диктатора Владимира Путина по Украине. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что война России и Украины зашла в тупик и должна быть закончена. При этом он считает, что будущее нашей страны находится под угрозой. Свое мнение политик озвучил в интервью американской журналистке и телеведущей Мегин Келли.

По словам Рубио, война в Украине превратилась в затяжной конфликт.

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

В Украине рекордно выросла цена на белокочанную капусту. Стоимость этого продукта на рынках и в магазинах на этой неделе выше на 15% по сравнению с концом прошлой недели.

Об этом сообщили аналитики портала EastFruit. Отмечается, что украинские производители продают капусту по цене 34-40 грн за килограмм. Таким образом этот овощ снова стал самым дорогим среди всех позиций борщевого набора.

Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

Северокорейские солдаты, которые участвовали в российско-украинской войне на стороне РФ, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинские и американские официальные лица.

Как пишет издание со ссылкой на источники, северокорейские войска не были замечены на фронте около двух недель.

"Больших надежд пока что нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну

В США рассматривается вариант, что кто-то может свергнуть российского диктатора Владимира Путина и заменить его. Однако такой вариант рассматривается реалистично: такого никто не планирует, но если внутри страны-агрессора России возникнет какая-то сила, которая попытается свергнуть Путина, то Соединенные Штаты эту силу поддержат.

Кратчайшим путем все прекратить была бы замена Путина на кого-либо другого. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду.

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

НАТО собирается предложить президенту США Дональду Трампу серьезное расширение военного присутствия блока в Арктике, чтобы решить вопрос, связанный с его "претензиями" по Гренландии. В своем предложении Альянс исходит из того, что Трамп заинтересован крупнейшим в мире островом из-за американской безопасности.

Журналисты Handelsblatt написали, что сильное присутствие коллективного блока безопасности Запада в регионе могло бы отвечать интересам безопасности Соединенных Штатов.

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

Украинские военные смогли остановить движение российских оккупантов по железнодорожной ветке между Котлиным и Покровском. Об этом пишет блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников на своей странице в Telegram.

На Покровском направлении украинские защитники достигли успехов: они оттеснили российские войска в районе Котлиного и вернули некоторые ранее утраченные позиции вблизи Зверева.

Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России - Генштаб

В ночь на 31 января подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Нефтеперерабатывающий завод, который находится в Волгоградской области страны-агрессора России, как сообщают в Генштабе ВС Украины, по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

Погода в Украине в выходные, 1 и 2 февраля, отметится снижением температуры воздуха. Похолодание будет связано с тем, что в ближайшие дни над Скандинавским полуостровом сформируется молодой антициклон, который будет способствовать распространению холодных воздушных масс в более южные широты. Из-за этого нашу страну накроет холодный воздух и северо-западный ветер.

Температура воздуха постепенно снизится на 3-6 градусов. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Серия ударов без потери техники: на РФ налетают уникальные дроны ВСУ - Forbes

Украина, вероятно, имеет новые беспилотники, способные сбрасывать боеприпасы по целям и возвращаться обратно на базу. Это позволяет одному дрону атаковать несколько объектов за период службы, в частности нефтеперерабатывающие заводы или помповые станции. Об этом пишет Forbes.

29 января вечером или утром следующего дня такие БПЛА могли быть использованы для атаки на российскую нефтяную инфраструктуру.

Страну-агрессора Россию необходимо заставить принять Владимира Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между странами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, которого цитирует n-tv.

Оккупанты "медленно затягивают петлю" вокруг Покровска, сосредотачивая основное продвижение на западном фланге. Анализируя ситуацию на 31 января, Reuters ссылается на данные Генштаба ВСУ, комментарии представителя ОСУВ "Хортица" и украинского военного с позывным "Феникс" из 59-й бригады.

Российские войска пытаются взять Покровск в "клещи", приближаясь вплотную к автомобильной трассе E50 и железной дороге, ведущей в Днепр. В свою очередь украинские защитники продолжают сдерживать врага, который атакует малыми группами или забрасывает диверсантов в тыл.

Мокрый снег и дождь накроют Украину: в каких областях будут осадки

Погода в Украине в выходные, 1 и 2 февраля, будет еще относительно теплой. Однако уже с понедельника, 3 февраля, температура воздуха будет снижаться до уровня ниже нуля.

Украину ждет похолодание. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

В Рыльске прогремели взрывы: Силы обороны поразили важный объект РФ - Генштаб

31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" Вооруженных Сил страны-агрессора России в городе Рыльск.

Как сообщили в Генштабе ВС Украины, высокоточный и скоординированный удар на Курщине привел к уничтожению пункта управления врага. Украинские военные осуществили эту операцию в рамках системной работы по уничтожению командных пунктов врага.

В США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия

Развязанная Россией война против Украины должна закончиться переговорами, в рамках которых обеим сторонам следует пойти на уступки. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

В интервью американской журналистке Мегин Келли он рассказал о том, что события войны возвращают Украину "на 100 лет назад".

Украина станет ключевым элементом сдерживания России в Европе, но для этого ей нужно предоставить нужную помощь, чтобы она могла эффективно сыграть такую роль. Об этом заявили исследователи Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает Голос Америки.

Оккупанты совершили "жест доброй воли" на Курщине: в ССО озвучили детали

The New York Times сообщило, что войска КНДР выведены с линии фронта в Курской области. Эту информацию также подтвердили Силы специальных операций ВСУ. Представитель ССО полковник Александр Киндратенко заявил, что северокорейских воинов не видели на Курщине уже примерно три недели.

Наступление РФ на Днепропетровщину: готовы ли оккупанты атаковать - Братчук

Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук предположил, какими могут быть дальнейшие тактические планы врага на западе Донецкой области.

По его словам, сейчас у врага вряд ли есть ресурсы для того, чтобы атаковать Днепропетровскую область, но такие варианты точно рассматриваются.

Когда закончится война в Украине: в НБУ опубликовали прогноз

Национальный банк Украины впервые оценил вероятность скорого завершения боевых действий и обнародовал соответствующие выводы в январском инфляционном отчете 2025 года.

По прогнозам НБУ, шансы на быстрое прекращение войны оцениваются как низкие - менее 15%. Такая же вероятность у сценария начала масштабного восстановления страны.

Куда делись войска КНДР из Курской области: в ВСУ раскрыли детали

Северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Вряд ли стоит надеяться на то, что они окончательно покинут регион. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что если военных КНДР отвели от линии фронта, то они теперь могут передавать свой опыт солдатам, которые ранее не участвовали в боевых действиях на территории Курщины.

Армия РФ ползуче продвигается: куда дальше сует враг - прогноз Минобороны Эстонии

Несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий. Начальник отдела оборонного развития Минобороны Герт Каю отмечает, что за последнюю неделю ситуация на Курском направлении осталась без изменений, а участия северокорейских военных на активных участках фронта не зафиксировано, пишет ERR.

Когда могут начаться мирные переговоры: анализ заявлений и мнения экспертов

Перспективы мирных переговоров по войне в Украине остаются одной из ключевых тем международной политики. Президент США Дональд Трамп выражает свою позицию относительно возможности быстрого урегулирования конфликта, тогда как президент России Владимир Путин выдвигает собственные условия для диалога. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость справедливого мира, который не предусматривает уступок оккупанту.

Главред проанализировал заявления лидеров Украины, США и российского диктатора Путина относительно даты проведения мирных переговоров и собрал мнения экспертов относительно сценариев окончания войны.

Россияне снова заняли Новомлинск в Купянском районе - DeepState

Российские войска снова захватили поселок Новомлинск, который находится в Купянском районе Харьковской области, по данным мониторингового проекта DeepState.

В декабре Силы обороны Украины нанесли удар по позициям оккупантов в этом населенном пункте, ликвидировав организованный плацдарм врага. После этого основное внимание ВСУ было сосредоточено на боях в районе Масютовки, где российские войска продолжают постепенное продвижение к Двуречной.

Украине передадут новую партию истребителей F-16: Умеров раскрыл сроки

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Гааге с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, сообщил о достижении договоренностей на 2025 год.

"Главный приоритет - программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025 году, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава. Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие нашей авиационной инфраструктуры и возможностей", - написал Умеров в соцсети Х.

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили применение для ударов по территории России уникального БпЛА, который способен нести 250-килограммовую авиабомбу. Об этом говорится в сообщении Командования Сил беспилотных систем ВС Украины в Facebook.

Командование СБС подтвердило использование дальнобойного БПЛА, способного нести 250-килограммовую авиабомбу, преодолевать до 2000 км и возвращаться обратно.

Утечка с закрытой встречи с Будановым: СБУ завела дело из-за "слива" гостайны

Служба безопасности Украины открыла производство в связи с разглашением государственной тайны лицами во время закрытого заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе СБУ.

Выбили россиян и зачистили позицию: в Торецке ВСУ уничтожили штурмовиков РФ

Украинская бронегруппа во взаимодействии с группой зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции КОРД уничтожила в Торецке штурмовую группу армии страны-агрессора РФ.

Об удачных действиях украинских защитников сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск Хортица.

"У Путина нет хода назад": эксперт рассказал, пойдет ли диктатор на "договорняк"

Если Кремль нарушит возможное соглашение о прекращении огня, это будет четко фиксироваться. Сценарий 2014 года не повторится.

В интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

РФ ударила баллистикой по центру Одессы: "прилет" по отелю, есть раненые

Армия страны-оккупанта РФ в пятницу вечером нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы, в результате чего есть пострадавшие.

"Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Угроза остается", - сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер.

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