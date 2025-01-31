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"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну

Алёна Воронина
31 января 2025, 11:10
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Если возникнут силы, которые попытаются прекратить кровавый праздник Путина, США их поддержат.
'Больших надежд пока нет': Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну
Морозов назвал кратчайший путь прекратить войну/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube, 4-я ОТБр

Основные тезисы Морозова:

  • Если внутри РФ возникнут силы, которые попытаются остановить Путина, США их поддержат
  • Кратчайшим путем все прекратить была бы замена Путина на кого-либо другого
  • Однако пока нет больших надежд, что кто-то свергнет Путина и заменит его

В США рассматривается вариант, что кто-то может свергнуть российского диктатора Владимира Путина и заменить его. Однако такой вариант рассматривается реалистично: такого никто не планирует, но если внутри страны-агрессора России возникнет какая-то сила, которая попытается свергнуть Путина, то Соединенные Штаты эту силу поддержат.

Кратчайшим путем все прекратить была бы замена Путина на кого-либо другого. Такое мнение высказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду.

"Конечно, он рассматривается (сценарий, что Путина кто-то может заменить - ред.). Но он рассматривается реалистично, то есть никто такого никогда не планирует. Это как с так называемыми оранжевыми революциями: в реальности же их никто не планирует, но если вдруг население выходит и протестует и хорошо видно, что половина парламента против, то, конечно, все поддерживают ту половину парламента, которая выступает за демократию", - отметил Морозов.

Он подчеркнул, что США поддержат силы, которые будут пытаться свергнуть Путина, если такие силы в РФ когда-нибудь возникнут.

"Здесь та же ситуация. Я не сомневаюсь в том, что все готовы к тому, что если вдруг в Российской Федерации возникнет ситуация, при которой возникают какие-то "здоровые силы", которые собираются прекратить весь этот кровавый праздник, который Путин развязал, то они, конечно, будут немедленно поддержаны. Нет сомнения, что все присматриваются - и европейские страны, и Вашингтон - а кто в России вообще, значит, мог бы образовать такой альянс прекращения бойни", - сказал политический философ.

Однако, по его словам, Трамп - это не тот человек, который рассчитывает на демократию в России. Он республиканец и хорошо видно, что ему вообще безразлично, какие там режимы в каких странах - там демократия или нет, придерживаются или нет там парламентских норм.

"Самым коротким путем все прекратить была бы замена Путина на любого другого. На Мишустина, Собянина - не важно, но просто на человека, который будет стремиться минимизировать последствия этой войны, в том числе для Российской Федерации. Но на это пока, насколько мы видим, нет больших надежд", - отметил Морозов.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о вариантах завершения войны в Украине:

Может ли Трамп помочь завершить войну в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Трамп прислал сигнал - в СНБО сделали заявление относительно даты окончания войны. Дональд Трамп послал странам коммуникационный сигнал, очертив определенный курс относительно переговоров и последствий для России, отметил Коваленко.

Также ранее госсекретарь США сделал заявление об окончании войны. Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих "максималистских целей".

Напомним, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов дал ответ, сможет ли США повлиять на Китай, чтобы побудить его поговорить с Путиным о возможном прекращении огня.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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