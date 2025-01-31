Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

Анна Ярославская
31 января 2025, 09:07обновлено 31 января, 10:14
563
Украина отброшена на 100 лет назад, считает Марко Рубио. По его словам, по отношению к украинцам поступили "нечестно".
Марко Рубио, Украина
Марко Рубио заявил о "нечестной" ситуации по отношению к Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главные тезисы:

  • Война превратилась в затяжной конфликт
  • По отношению к Украине поступили нечестно
  • На переговорах и России, и Украине придется пойти на уступки

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что война России и Украины зашла в тупик и должна быть закончена. При этом он считает, что будущее нашей страны находится под угрозой. Свое мнение политик озвучил в интервью американской журналистке и телеведущей Мегин Келли.

По словам Рубио, война в Украине превратилась в затяжной конфликт.

видео дня

"Это тупик, затяжной конфликт и, возможно, даже хуже, чем тупик, - конфликт, в котором Украина постепенно разрушается и теряет все больше и больше территорий. Поэтому этот конфликт необходимо прекратить", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что ситуация "нечестная" по отношению к Украине.

"Нечестность ситуации заключается в том, что мы каким-то образом убедили людей поверить в то, что Украина сможет не просто победить Россию, а уничтожить ее, отбросить назад - к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 годах, до того, как россияне взяли Крым", - сказал он.

По мнению Рубио, на самом деле сейчас "Украина отброшена на 100 лет назад".

"Энергетическая сеть уничтожается. То есть кому-то придется оплачивать все эти восстановительные работы постфактум. И вы знаете, сколько украинцев покинули Украину, живут сейчас в других странах, и, возможно, никогда не вернутся? Я имею в виду, это их будущее. И в этом отношении оно находится под угрозой", - сказал он.

Госсекретарь США добавил, что точка зрения президента Дональда Трампа заключается в том, что это затянувшийся конфликт, и его нужно прекратить сейчас.

"Необходимо начать переговоры, и в любом случае обеим сторонам придется от чего-то отказаться", - добавил Рубио.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио уже говорил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

Мрачный "прогноз Буданова" для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, на днях СМИ заявили со ссылкой на источники, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов выступил на закрытой встрече в Верховной Раде и якобы заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.

В тот же день Главное управление разведки Украины выступило с опровержением.

Сам Буданов дал неожиданный ответ на слухи о его прогнозе: глава ГУР рассказал широко известный анекдот.

Другие новости:

Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Марко Рубио новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

09:49Экономика
Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

09:07Мир
Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

08:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Морозы ударят в Украине: синоптик назвала точную дату

Последние новости

10:18

Читают, как открытую книгу: 5 знаков зодиака, которые хорошо разбираются в людях

10:14

Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

10:01

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

09:59

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

09:49

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
09:40

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

09:24

Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

09:11

Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

09:07

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

Реклама
08:37

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

08:31

РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

08:10

Путин выдал свои планымнение

08:05

У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

07:34

В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазыВидео

06:55

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

06:10

В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиноймнение

05:34

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

04:35

Почему нельзя говорить "захисний імунітет": какой ошибки стоит избегатьВидео

03:56

Как одеть большую наволочку на меньшую подушку: быстрый лайфхак

03:33

Головоломка "пустой стакан": хитрую задачу нужно решить за 30 секунд

Реклама
03:00

31 января: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

02:30

РФ накопила сотни ракет: полковник ВСУ назвал цели массированных ударов по Украине

02:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" арестовали в Калифорнии - СМИ

01:47

Киевское "Динамо" в последнем матче в ЛЕ одержало первую победу

01:20

Рычаги давления на Путина: смогут ли Китай и США вместе "прогнуть" РФ к миру

00:10

Путин понимает жесткую риторику: финский президент назвал сроки начала перемирия

30 января, четверг
23:59

"Трамп может сделать это": госсекретарь США сделал заявление об окончании войны

23:12

"Взвешенная цифра": активист раскрыл количество СОЧ в Украине

22:52

Трамп оговорился о разговоре с Путиным на фоне авиакатастрофы в США

22:43

Путиниста Филиппа Киркорова убирают в РФ - причина

22:30

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел приехала в РФ

22:10

Путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине - детали

22:03

Зеленский провел "долгий разговор" с Будановым: "Важно действовать активно"

21:32

Евровидение-2025: кто победит на Нацотборе - прогноз букмекеров

21:22

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

21:19

"80% случаев - провал": философ сказал, почему перемирие не гарантирует конец войныВидео

20:41

Спустя 18 часов тело нашли на уровне подвала: в Сумах погибла мама раненой девочкиФото

20:28

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

20:09

"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

20:00

"Сармат" не летает, РФ не может запустить ядерную ракету без Украины - СМИ

Реклама
19:50

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

19:10

Как Панцирь-C1 оказался провалом для РФмнение

19:02

Как убрать весь дом за один день: гениально простая схема

18:58

Якобы планировал госпереворот: Словакия депортирует украинца

18:46

Евровидение-2025: где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение

18:32

Швеция передаст Украине рекордный пакет помощи: на что пойдет $1,25 млрд

18:11

Найдется в холодильнике: как быстро восполнить железо в организме - диетолог

18:10

Штраф за отказ от ВВК: у Зеленского объяснили, что ждет ограниченно годных

17:43

РФ бьет по Украине "Шахедами" с новой "начинкой": Ермак предупредил об опасности

17:34

В Сумах сильно увеличилось количество погибших: как сейчас выглядит разрушенный домФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять