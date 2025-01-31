Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

Украина отброшена на 100 лет назад, считает Марко Рубио. По его словам, по отношению к украинцам поступили "нечестно".

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Марко Рубио заявил о "нечестной" ситуации по отношению к Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главные тезисы:

Война превратилась в затяжной конфликт

По отношению к Украине поступили нечестно

На переговорах и России, и Украине придется пойти на уступки

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что война России и Украины зашла в тупик и должна быть закончена. При этом он считает, что будущее нашей страны находится под угрозой. Свое мнение политик озвучил в интервью американской журналистке и телеведущей Мегин Келли.

По словам Рубио, война в Украине превратилась в затяжной конфликт.

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"Это тупик, затяжной конфликт и, возможно, даже хуже, чем тупик, - конфликт, в котором Украина постепенно разрушается и теряет все больше и больше территорий. Поэтому этот конфликт необходимо прекратить", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что ситуация "нечестная" по отношению к Украине.

"Нечестность ситуации заключается в том, что мы каким-то образом убедили людей поверить в то, что Украина сможет не просто победить Россию, а уничтожить ее, отбросить назад - к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 годах, до того, как россияне взяли Крым", - сказал он.

По мнению Рубио, на самом деле сейчас "Украина отброшена на 100 лет назад".

"Энергетическая сеть уничтожается. То есть кому-то придется оплачивать все эти восстановительные работы постфактум. И вы знаете, сколько украинцев покинули Украину, живут сейчас в других странах, и, возможно, никогда не вернутся? Я имею в виду, это их будущее. И в этом отношении оно находится под угрозой", - сказал он.

Госсекретарь США добавил, что точка зрения президента Дональда Трампа заключается в том, что это затянувшийся конфликт, и его нужно прекратить сейчас.

"Необходимо начать переговоры, и в любом случае обеим сторонам придется от чего-то отказаться", - добавил Рубио.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио уже говорил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

Мрачный "прогноз Буданова" для Украины - последние новости

Как сообщал Главред, на днях СМИ заявили со ссылкой на источники, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов выступил на закрытой встрече в Верховной Раде и якобы заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.

В тот же день Главное управление разведки Украины выступило с опровержением.

Сам Буданов дал неожиданный ответ на слухи о его прогнозе: глава ГУР рассказал широко известный анекдот.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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