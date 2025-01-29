"Угроза существованию Украины": Буданов дал неожиданный ответ на слухи

Важно:
- Буданов прокомментировал информацию об "угрозе для Украины"
- Начальник ГУР рассказал широко известный анекдот
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал распространенную ранее информацию о том, что он якобы заявил народным депутатам об "угрозе существованию Украины", если мирные переговоры не начнутся до лета.
При этом в качестве своего комментария проекту "Ісландія" Буданов рассказал широко известный анекдот.
"Сидят две бабки во дворе и одна другой говорит: "Смотри, пошла, а дочь у нее (девушка легкого поведения, - ред.)". Другая говорит: "Так у нее же сын". Ну, пусть всем теперь рассказывает, что это не так", - ответил Буданов.
Смотрите видео - комментарий Кирилла Буданова:
Ранее сообщалось о том, что заявление, приписанное руководителю ГУР Кириллу Буданову, в котором говорилось об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров", является ложным. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.
Как сообщал Главред, ранее в СМИ появилась информация, что во время закрытой встречи между народными депутатами и представителями Сил обороны, руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы заявил об угрозе для существования Украины, если до лета не начнутся "серьезные переговоры".
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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