В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

Инициатива уже обсуждается с Дональдом Трампом на неформальном уровне.

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НАТО хочет усилить присутствие в Гренландии, чтобы решить вопрос с его "претензиями" Трампа на остров - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Facebook Трампа, csis.org

Главное из материала Handelsblatt:

НАТО предложит Трампу усиление присутствия Альянса в Гренландии

Альянс уже неформально обсуждает план с Трампом

Пока неизвестно, удастся ли НАТО реализовать свой план

НАТО собирается предложить президенту США Дональду Трампу серьезное расширение военного присутствия блока в Арктике, чтобы решить вопрос, связанный с его "претензиями" по Гренландии. В своем предложении Альянс исходит из того, что Трамп заинтересован самым большим в мире островом по причине американской безопасности.

Военный контроль НАТО над Арктикой

Журналисты Handelsblatt написали, что сильное присутствие коллективного блока безопасности Запада в регионе могло бы отвечать интересам безопасности Соединенных Штатов.

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Гренландия богата сырьевыми ресурсами и может стать базой для военного контроля над Арктикой. Богатство острова делает его стратегически интересным.

Альянс неформально обсуждает план с Трампом

Как утверждают журналисты со ссылкой на сведения из кругов НАТО, инициатива уже неформально обсуждается с Трампом. Расширение военного присутствия блока может быть реализовано на основании новых планов обороны, которые были приняты в 2023 году.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

США уже присутствуют в Гренландии

Издание напомнило, что Штаты уже используют космическую базу Питуффик в Гренландии по соглашению с Данией. База поддерживает, в том числе, системы предупреждения о ракетном нападении, противоракетную оборону, а также миссии космического наблюдения. Присутствуют и Вооруженные силы Дании.

Удастся ли НАТО реализовать план

Дипломаты утверждают, что реализация планов Альянса зависит от того, продиктована ли позиция Трампа по Гренландии интересами американской безопасности в регионе. Если его интересуют, в основном, залежи сырья, то замыслы блока могут провалиться.

Заявления Дональда Трампа о Гренландии – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее Трамп в своем рождественском поздравлении намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

Риторика Трампа о Гренландии, Канаде и Панаме – часть более широкой стратегии, задачей которой является усиление позиций Штатов на международной арене, говорила пресс-секретарь республиканца Анна Келли. Эти слова – сигнал для РФ и Китая.

Трамп хочет купить Гренландию, чтобы расширить историческое наследие США, написали журналисты Reuters. По их информации, Трамп не намерен использовать для этого военную силу.

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Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией.

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