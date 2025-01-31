"Затягивают петлю": войска РФ подошли вплотную к ключевому городу - Reuters

Российская армия пытается взять населенный пункт в "клещи".

https://glavred.info/ukraine/zatyagivayut-petlyu-voyska-rf-podoshli-vplotnuyu-k-klyuchevomu-gorodu-reuters-10635557.html Ссылка скопирована

ВСУ сдерживают российский натиск на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Фото: DeepState

Reuters пишет о Покровском направлении:

Враг приблизился к автодороге и железной дороге, ведущим в Днепр

Агрессор давит с флангов, но ВСУ сдерживают врага

Россияне ищут слабые места в обороне ВСУ под Покровском

Оккупанты "медленно затягивают петлю" вокруг Покровска, сосредотачивая основное продвижение на западном фланге. Анализируя ситуацию на 31 января, Reuters ссылается на данные Генштаба ВСУ, комментарии представителя ОСУВ "Хортица" и украинского военного с позывным "Феникс" из 59-й бригады.

Российские войска пытаются взять Покровск в "клещи", приближаясь вплотную к автомобильной трассе E50 и железной дороге, ведущей в Днепр. В свою очередь украинские защитники продолжают сдерживать врага, который атакует малыми группами или забрасывает диверсантов в тыл.

видео дня

Агрессор уже находится на расстоянии прямого удара артиллерии и дронов по Покровску и стратегическим дорогам. Поэтому транспорт вынужден использовать объездные маршруты.

Аналитики предполагают два возможных направления дальнейшего наступления ВС РФ:

На запад в сторону Днепра, где равнинный ландшафт и меньше населенных пунктов.

На север в сторону Краматорска и Славянска, что означает бои в густонаселенной местности.

Покровск / Инфографика: Главред

По данным Reuters, в последнее время оккупанты применяют две тактики:

атаки небольшими пехотными группами,

проникновение диверсантов в тыл ВСУ для минирования территорий.

При этом интенсивность артиллерийских обстрелов несколько снизилась, но угроза прорыва остается высокой.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Как сообщал Главред, между Котлиным и Покровском армия РФ потеряла контроль над железной дорогой. Кроме этого, ВСУ удалось отбросить врага на северных окраинах Котлино.

На Покровском направлении ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ. Чтобы продолжать наступление в этой точке, враг вынужден снимать войска с другого ключевого направления.

Также стоит обратить внимание, что ВСУ могут парализовать логистику РФ. Теперь авиация оккупантов, которая охотится на украинские дроны, не может находиться в полной безопасности.

Больше новостей о войне РФ и Украины:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред