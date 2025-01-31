ВСУ могут парализовать логистику РФ: ситуация для врага ухудшается - СМИ

Даже вражеская авиация больше не может находиться в полной безопасности, когда охотится на морские дроны ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/vsu-mogut-paralizovat-logistiku-rf-situaciya-dlya-vraga-uhudshaetsya-smi-10635545.html Ссылка скопирована

Киев заставляет Москву искать новые пути решения проблем в Черном море / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГУР

Главное:

Украинские морские дроны ослабили защиту РФ

Охота врага на дроны ВСУ стала опасной

Киев может парализовать логистику врага

Недавно украинский морской дрон совершил историческую операцию по уничтожению вертолета страны-агрессора России, выпустив по нему ракету. Через несколько дней тем же дроном Magura V5 Украина атаковала еще два вражеских вертолета, также поразив третий.

Как сообщает СЕРА, еще в мае 2024 года в Сети появилась информация о вооружении украинских морских дронов советскими зенитными ракетами. С тех пор Киев начал применять их довольно часто для нанесения ударов по объектам РФ.

видео дня

Так 5 января морские дроны из акватории Черного моря атаковали систему ПВО РФ "Панцирь" на оккупированной территории Херсонщины. Дроны подвезли с помощью морского беспилотника в глубокий тыл врага. Поэтому, с этого момента стало понятно, что авиация оккупантов, которая охотится на украинские дроны, не может находиться в полной безопасности.

Таким образом Россия вынуждена повышать расходы на защиту в виде систем ПВО и РЭБов, в том числе для Крымского моста. Эксперты утверждают - если Киев продолжит атаковать вражеские объекты морскими дронами, логистика оккупационных войск во временно оккупированном Крыму может быть полностью парализована.

дрон Magura / Инфографика: Главред

Атаки морских дронов на объекты РФ - последние новости

Напомним, в конце декабря 2024 года украинские военные с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили или повредили 15 кораблей и судов РФ. Черноморский флот РФ полностью заблокирован.

Впоследствии оснащенные ракетами морские дроны Magura V5 уничтожили в Черном море два российских вертолета Ми-8 и еще один получил повреждения. Уничтожение двух вертолетов в ГУР назвали "обновлением рекорда".

Несколько дней назад, как писал Главред, во временно оккупированном Крыму снова прогремели взрывы. Местные паблики и пропагандисты сообщили об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь.

Другие новости:

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) - украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка была представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 года шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер Ивановец. В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 года в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен с помощью ударных морских дронов Magura V5.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред