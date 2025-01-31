До 70 тысяч окупантов на пути в Покровск: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ

Командование РФ вынуждено снимать войска с другого ключевого направления, чтобы продолжать наступление на Покровском.

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Враг продолжает пополнять свою группировку на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 10 армейский корпус , скрин с DeepState

Что сказал Сазонов:

Враг перебрасывает войска из Курахово

Армия РФ имеет цель отвлечь украинские силы

Оборона ВСУ держится

Страна-агрессор Россия перебрасывает на Покровское направление свои подразделения и Курахово, ведь оно для врага стало более приоритетным. Об этом в эфире Киев24 рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, противник сосредоточил на Покровском направлении уже от 50 до 70 тысяч личного состава, а основное продвижение, направление главного удара врага - это юг и юго-запад от Покровска.

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Покровск / Инфографика: Главред

"Там у них (оккупантов - Главред) есть небольшое продвижение, на севере это им не удалось. Два других направления, на которые они давят - это северо-восток, развилка на трассе из Покровска на Бахмут и направление Мирнограда", - отметил военный.

Он пояснил, что именно штурмы позиций украинских военных в направлении Мирнограда являются отвлекающим маневром для части ресурсов ВСУ. Таким образом армия РФ пытается растянуть силы армии Украины, но шансов пройти в город у врага нет.

Кроме этого Сазонов рассказал, что оккупанты несут колоссальный потерь при попытках штурмовать ВСУ на Покровском направлении. Каждый километр дается им тяжело и украинские военные ликвидируют как и много живой силы, так и техники.

Наступление армии РФ на Покровском направлении - последние новости

Недавно, как сообщал Главред, украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин.

Накануне стало известно, что армия страны-агрессора России не может добиться успеха на Покровском направлении благодаря успешной работе Сил обороны Украины, из-за этого оккупанты очень деморализованы и сдаются в плен с радостью.

Ранее военный эксперт Иван Ступак сообщил, что не исключен вариант, при котором захватчики пойдут в обход Покровска по территории Днепропетровской области, параллельно захватывая населенные пункты, которые останутся под их контролем.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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