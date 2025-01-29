Оккупанты сдаются в плен с радостью: ситуация возле Покровска изменилась - ВСУ

Несмотря на численное преимущество противник не достигает успеха на Покровском направлении.

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Из-за больших потерь все больше оккупантов не хотят продолжать штурмы / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скрин с видео

Что сказал Цехоцкий:

ВСУ отбивают атаки армии РФ

Российские оккупанты деморализованы

Солдаты РФ начали с радостью сдаваться в плен к ВСУ

Армия страны-агрессора России не может добиться успеха на Покровском направлении благодаря успешной работе Сил обороны Украины. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

По его словам, ВСУ справляются со своей задачей по сдерживанию вражеских сил, ведь у РФ есть численное преимущество и они ежедневно осуществляют более 70 атак на этом участке фронта, однако успешными назвать их нельзя.

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Покровск / Инфографика: Главред

"Они (атаки противника - Главред) все отбиваются, и каждый раз противника становится меньше. Противник реально деморализован", - подчеркнул офицер ВСУ.

Более того - оккупанты сейчас начали использовать значительно меньше техники, в том числе и из-за больших потерь. По данным Цехоцкого, цифра уничтоженных за все это время танков приближается к 10 тысячам.

"В основном используют легковые автомобили, багги. На них и проводят десантирование, доставку БК, личного состава непосредственно на линию боевого соприкосновения. И используют погодные условия, имеются в виду туманы. Они думают, что их не видят, и вот таким образом они, значит, перемещаются непосредственно на линию наших позиций", - добавил он.

Кроме этого, в течение последних нескольких дней на пути к Покровску все больше оккупантов сдаются в плен, причем делают это с радостью. Офицер объясняет это тем, что солдаты РФ знают о соблюдении Украиной международного права.

Наступление армии РФ на Покровском направлении - последние новости

Напомним, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что российские оккупанты стремятся обойти Покровск и выйти на административные границы Донецкой области.

Ранее также военный эксперт Иван Ступак предупредил, что россияне могут в дальнейшем продвигаться вперед исключительно по территории Донецкой области, чтобы дойти до Покровска.

Накануне, как сообщал Главред, стало известно, что украинский экипаж, управляя танком Leopard, на Покровском направлении уничтожил вражескую колонну из пяти бронемашин.

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Кто такой Сергей Цехоцкий? Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

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