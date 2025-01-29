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Угроза штурма города-миллионника: РФ нацелилась на ключевую высоту – офицер НГУ

Алексей Тесля
29 января 2025, 12:28
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Вооруженные силы ведут наступательные действия в Харьковском направлении, сообщил Владимир Дегтярев.

Харьков
Линия фронта в 20 километрах от Харькова / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

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  • РФ хочет наносить огонь ствольной артиллерией по Харькову
  • Харьков находится в 20 километрах от линии фронта

Харьков находится на расстоянии 20 километров от линии фронта, рассказал представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Нацгвардии Владимир Дегтярев.

В настоящее время украинские Вооруженные силы ведут наступательные действия в Харьковском направлении, рассказал он в эфире "Киев24".

"Если им (россиянам, — ред.) удастся продвинуться где-то на десять километров до поселка Липцы, расположенного на господствующей высоте, то оттуда открывается возможность наносить огню ствольной артиллерией по Харькову, по окружной дороге", — предупредил представитель НГУ.

Украинский защитник также отметил, что если российские оккупанты захватят господствующую высоту, это даст врагу преимущество. При этом армия РФ пытается накопить достаточно сил для создания условий для атак.

"Наша главная задача – перехватывать их штурмовые группы до того, как они выйдут на точки накопления и передвигаются от границы к своим позициям. Благодаря контролю воздушного пространства ВСУ удается ограничить их передвижение автомобилями и техникой", – добавил Дегтярев.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове – масштабный пожар после "прилета". Армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты РФ планируют идти на Харьков. Россияне пытаются поражать любой объект, который попадает в поле зрения, а также делают засады на логистике.

Как сообщал Главред, войска РФ атаковали Харьков и область. Вражеский БПЛА попал в многоэтажку в Салтовском районе, есть пострадавшие.

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Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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