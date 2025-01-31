Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России - Генштаб

Главное:
- Украинские силы нанесли удар по важному НПЗ
- Завод, который удалось поразить, обеспечивал оккупационную армию
В ночь на 31 января подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
Нефтеперерабатывающий завод, который находится в Волгоградской области страны-агрессора России, как сообщают в Генштабе ВС Украины, по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
Также этот НПЗ задействован в обеспечении оккупационной армии, поэтому украинские силы атаковали его, в результате чего зафиксированы вспышки и взрывы в районе завода. Результаты огневого поражения уточняются.
"Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", - добавили в Генштабе.
Удары Украины по НПЗ и нефтебазам РФ - последние новости
Недавно, как писал Главред, российская нефтебаза в Воронежской области подверглась повторной атаке беспилотников, в результате чего на важном объекте РФ произошел пожар.
Несколько дней назад стало известно, что страна-агрессор РФ была в очередной раз атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.
Накануне в Рязани, что в стране-агрессоре России прозвучали громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.
Читайте также:
- В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали
- Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага
- До 70 тысяч оккупантов на пути к Покровску: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред