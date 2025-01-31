Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России - Генштаб

В результате удара беспилотников был поражен НПЗ с проектной мощностью топ-10 по всей России.

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Украина продолжит ослаблять Россию, путем ударов по важным объектам / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, иллюстративное, УНИАН

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Украинские силы нанесли удар по важному НПЗ

Завод, который удалось поразить, обеспечивал оккупационную армию

В ночь на 31 января подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Нефтеперерабатывающий завод, который находится в Волгоградской области страны-агрессора России, как сообщают в Генштабе ВС Украины, по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

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НПЗ в России / Инфографика: Главред

Также этот НПЗ задействован в обеспечении оккупационной армии, поэтому украинские силы атаковали его, в результате чего зафиксированы вспышки и взрывы в районе завода. Результаты огневого поражения уточняются.

"Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", - добавили в Генштабе.

Удары Украины по НПЗ и нефтебазам РФ - последние новости

Недавно, как писал Главред, российская нефтебаза в Воронежской области подверглась повторной атаке беспилотников, в результате чего на важном объекте РФ произошел пожар.

Несколько дней назад стало известно, что страна-агрессор РФ была в очередной раз атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.

Накануне в Рязани, что в стране-агрессоре России прозвучали громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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