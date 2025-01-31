Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России - Генштаб

Анна Косик
31 января 2025, 12:06
126
В результате удара беспилотников был поражен НПЗ с проектной мощностью топ-10 по всей России.
НПЗ, взрыв
Украина продолжит ослаблять Россию, путем ударов по важным объектам / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, иллюстративное, УНИАН

Главное:

  • Украинские силы нанесли удар по важному НПЗ
  • Завод, который удалось поразить, обеспечивал оккупационную армию

В ночь на 31 января подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Нефтеперерабатывающий завод, который находится в Волгоградской области страны-агрессора России, как сообщают в Генштабе ВС Украины, по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

видео дня
инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Также этот НПЗ задействован в обеспечении оккупационной армии, поэтому украинские силы атаковали его, в результате чего зафиксированы вспышки и взрывы в районе завода. Результаты огневого поражения уточняются.

"Боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", - добавили в Генштабе.

Удары Украины по НПЗ и нефтебазам РФ - последние новости

Недавно, как писал Главред, российская нефтебаза в Воронежской области подверглась повторной атаке беспилотников, в результате чего на важном объекте РФ произошел пожар.

Несколько дней назад стало известно, что страна-агрессор РФ была в очередной раз атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.

Накануне в Рязани, что в стране-агрессоре России прозвучали громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также:

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ВСУ НПЗ российские войска Генштаб ВСУ взрыв в России война России и Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

13:07Украина
Серия ударов без потери техники: на РФ налетают уникальные дроны ВСУ - Forbes

Серия ударов без потери техники: на РФ налетают уникальные дроны ВСУ - Forbes

12:56Украина
Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

12:47Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Последние новости

13:22

ВСУ могут парализовать логистику РФ: ситуация для врага ухудшается - СМИ

13:19

"Пустые разговоры": Ксения Мишина за границей ответила на хейт украинцев

13:07

"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

12:56

Серия ударов без потери техники: на РФ налетают уникальные дроны ВСУ - Forbes

12:47

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
12:40

Орбан шантажирует ЕС отменой санкции против РФ и ставит ультиматум Украине – СМИ

12:38

Чтобы не почернели: как правильно хранить бананы в домашних условиях

12:17

Александр Терен объяснил "исчезновение" и удивил признанием о "Холостяке"

12:15

"Добро пожаловать": Иракли Макацария стал отцом во второй раз и показал ребенка

Реклама
12:15

Когда вырастут тарифы на коммуналку: украинцам назвали сроки

12:13

Какова цель ВСУ в Донецкой области и есть ли угроза Днепропетровщине: интервью с БратчукомВидео

12:06

Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России - Генштаб

12:00

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

11:59

Где спряталась бабочка: лишь единицы ее заметят за 5 секунд

11:44

До 70 тысяч окупантов на пути в Покровск: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ

11:32

Зачем повара добавляют соду в гречку: маленькая хитрость для хозяек

11:27

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

11:24

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:12

Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой "FAQ Ukraine"

11:10

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войнуВидео

Реклама
11:00

Китайский гороскоп на завтра 1 февраля: Крысам - причуды, Свиньям - неудачи

10:50

Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

10:18

Читают, как открытую книгу: 5 знаков зодиака, которые хорошо разбираются в людях

10:14

Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

10:01

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

09:59

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

09:49

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

09:40

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

09:24

Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

09:11

Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

09:07

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

08:37

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

08:31

РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

08:10

Путин выдал свои планымнение

08:05

У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

07:34

В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазыВидео

06:55

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

06:10

В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиноймнение

05:34

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

04:35

Почему нельзя говорить "захисний імунітет": какой ошибки стоит избегатьВидео

Реклама
03:56

Как одеть большую наволочку на меньшую подушку: быстрый лайфхак

03:33

Головоломка "пустой стакан": хитрую задачу нужно решить за 30 секунд

03:00

31 января: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

02:30

РФ накопила сотни ракет: полковник ВСУ назвал цели массированных ударов по Украине

02:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" арестовали в Калифорнии - СМИ

01:47

Киевское "Динамо" в последнем матче в ЛЕ одержало первую победу

01:20

Рычаги давления на Путина: смогут ли Китай и США вместе "прогнуть" РФ к миру

00:10

Путин понимает жесткую риторику: финский президент назвал сроки начала перемирия

30 января, четверг
23:59

"Трамп может сделать это": госсекретарь США сделал заявление об окончании войны

23:12

"Взвешенная цифра": активист раскрыл количество СОЧ в Украине

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять