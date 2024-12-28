Дроны уничтожили и поразили 15 кораблей: ГУР - о том, как Magura 'прализировала' флот РФ

Дроны Magura V5 помогли очистить Черное море от российского флота, обеспечив свободное судоходство, отметили в ГУР.

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Дроны Magura V5 помогли изменить "погоду" в Черном море / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот из видео

Коротко:

Морские дроны Magura V5 уничтожили или повредили 15 российских кораблей

РФ вывела остатки флота из Крыма и прячет корабли в отдаленных портах

Magura V5 стала первым беспилотником, который потопил военный корабль

Украинские военные с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили или повредили 15 кораблей и судов РФ. Черноморский флот РФ полностью заблокирован. Об этом сообщило ГУР МО Украины.

"Magura V5 перечеркнула преступные амбиции России в море - потеряв ряд дорогих кораблей, Кремль унизительно сбежал: вывел остатки флота с временно оккупированного Крыма и спрятал их по дальним портам", - отметили разведчики.

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В ГУР отметили, что морской дрон Magura V5 является "изящным технологическим произведением украинских инженеров и военных", который содержит четверть тонны взрывчатки в корпусе. По словам разведки, дроны помогли изменить "погоду" в Черном море в пользу Украины, поскольку они очистили акваторию от флота РФ и обеспечили свободное судоходство.

"Магура" - первый в мире беспилотник, который потопил военный корабль. Стаи стремительных и маневренных "Магур", управляемые мастерами из спецподразделения ГУР МО Украины "Group13", уничтожили и поразили 15 кораблей и судов государства-агрессора России", - говорится в сообщении.

Спецподразделение ГУР "Group13", которое осуществляло операции с дронами Magura V5, подтвердило, что их действия обеспечили полное блокирование Черноморского флота России.

"Первое задание уже успешно выполнено - это полноценная блокировка Черноморского флота РФ. Он абсолютно не функционирует", - подчеркнул командир спецподразделения ГУР с позывным "Тринадцатый".

Дрон Magura V5 / Инфографика: Главред

Атаки дронов об объектах РФ - последние новости

Напомним, 23 декабря в Крыму беспилотник поразил российское судно "Федор Урюпин" в бухте возле поселка Черноморское. Удар пришелся выше ватерлинии, что привело к повреждениям, но судно не затонуло.

Также 25 декабря 4 беспилотника атаковали территорию линейной диспетчерской станции ООО "Транснефтепродукт" в Новомикольском Тамбовской области России. В результате атаки вспыхнула котельная, но пострадавших не было.

Как сообщал Главред, украинские дроны способны осуществлять удары на расстоянии до 2 тысяч километров. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что взрывы на территории России происходят исключительно на военных объектах, при этом не все операции можно комментировать.

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Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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