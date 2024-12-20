Стоимость около 4,5 млн долл: ГУР под Москвой взорвали военный самолет

Вы узнаете:
- Когда именно был обезврежен российский самолет
- Ориентировочная цена самолета
На аэродроме Остафьево в Московской области неделю назад был обезврежен российский военно-транспортный самолет Ан-72, принадлежавший Военно-морскому флоту РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в пятницу, 20 декабря.
По данным разведки, на аэродроме сдетонировала основная силовая установка самолета. Взрыв произошел 12 декабря.
Ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов, добавили в ГУР.
В разведке не уточнили дополнительных деталей инцидента.
Взрывы в РФ - что известно
Как сообщал Главред, 14 декабря в Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение.
В городе Орел в стране-агрессоре России в ночь с 13 на 14 декабря прогремела серия мощных взрывов. Россияне жалуются на попытку удара по местной нефтебазе.
В ночь на 12 декабря, около полуночи, сразу в двух городах Российской Федерации - Курске и Грозном также прозвучали сильные взрывы. БПЛА, возможно, атаковали здание второго полка МВД Чечни в Грозном.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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