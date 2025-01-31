Армия РФ ползуче продвигается: куда дальше сунет враг - прогноз Минобороны Эстонии

Война продолжается в формате изнурительных боев.

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РФ продолжает войну на истощение / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Ключевое:

Россия несет значительные потери, но продолжает наступление

В 2024 году российская армия оккупировала 3200 кв. км территории Украины

Россия вербует новобранцев в Санкт-Петербурге, чтобы компенсировать потери на фронте

Несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий. Начальник отдела оборонного развития Минобороны Герт Каю отмечает, что за последнюю неделю ситуация на Курском направлении осталась без изменений, а участия северокорейских военных на активных участках фронта не зафиксировано, пишет ERR.

По данным министерства, армия РФ ежедневно осуществляет около 168 атак, поддерживая высокий темп боевых действий. Несмотря на слухи, которые ходят в западных и российских СМИ о возможных мирных переговорах, на поле боя это пока не ощущается - война продолжается в формате изнурительных боев.

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"Кроме того, продолжается вербовка военнослужащих, в частности в регионе Санкт-Петербурга, где новобранцам предлагают повышенные единовременные выплаты и более высокие зарплаты. По оценке министерства, все это свидетельствует о том, что российские войска пытаются восстановить потери на фронте и сформировать новые подразделения для продолжения боевых действий в 2025 году", - говорится в сообщении.

Минобороны выделяет основные события на фронте:

На Курском направлении не зафиксировано значительных изменений или территориальных потерь.

Северокорейские военные не принимают активного участия в боях, возможно, из-за значительных потерь и перегруппировки.

Основное ударное направление - Покровск в Донецкой области. Россияне постепенно продвигаются и уже захватили 25 кв. км территории.

Великая Новоселка после двух месяцев боев полностью перешла под контроль РФ.

В 2024 году российская армия оккупировала 3200 кв. км территории Украины, из которых около 10% приходится на Донецкую область. Темпы наступления РФ выросли еще с августа 2023 года и продолжаются до сих пор.

"Это показывает, что, несмотря на большие потери - более тысячи в день - они продолжают медленно, но последовательно продвигаться вперед", - сказал Каю.

Окончание войны в Украине - что известно

К слову, Главред со ссылкой на НБУ рассказывал, когда закончится война в Украине. Эскалация войны может привести к дальнейшим разрушениям промышленности и энергетическому дефициту.

В то же время ПАСЕ приняли важное решение относительно войны в Украине. Как говорится в резолюции, мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности.

В свою очередь руководитель Института свободной России Александр Морозов объяснил, смогут ли Китай и США вместе "прогнуть" РФ к миру. Не стоит исключать, что Пекин и Вашингтон США могут создать пул стран-гарантов для гарантий безопасности.

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